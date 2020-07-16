奧客婦人討新項鍊罵櫃姐 恐嚇「不賠不離開」遭起訴
北市一名湯姓婦人今年5月1日帶著1個「空盒子」到新光三越站前店和櫃姐「要項鍊」，飆罵「X！妳全家死光了嗎？」並表示「不賠不離開！」台北地檢署調查後，今依公然侮辱、恐嚇罪將她起訴。
檢警調查，5月1日，湯姓婦人帶著1個空盒子到飾品店櫃位質問櫃姐，表示自己4月25日花3500元買項鍊，拿給妹妹戴，但戴兩次項鍊就不見了。她向櫃姐強調是因「東西瑕疵」導致她「搞丟東西」，害她妹妹整天心情不好，進而上門要求賠她一個新的。
湯婦大叫：「這裡是新光三越，是高級的，不是路邊攤！」要求主管出來處理，櫃姐想解釋，大媽又尖聲反嗆要櫃姐閉嘴，還說：「妳再給我頂嘴！」並痛罵櫃姐的態度讓她非常不滿。
湯婦接下來不斷對櫃姐咆哮辱罵，甚至大吼：「X！妳全家死光了嗎？」、「妳如果不賠，我就站在這邊不讓妳做生意，妳也不要做了！」後來只好由樓管出面處理。
事後，櫃姐提告湯婦涉妨害名譽等罪。據了解，湯婦警詢時辯稱自己是講「看！」不是「髒話X！」。檢察官勘驗監視器畫面後，認為她辱罵髒話、恫嚇不賠不讓人做生意已觸法，今依公然侮辱、恐嚇罪將她起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言