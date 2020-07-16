奧客婦人討新項鍊罵櫃姐 恐嚇「不賠不離開」遭起訴

北市一名湯姓婦人今年5月1日帶著1個「空盒子」到新光三越站前店和櫃姐「要項鍊」，飆罵「X！妳全家死光了嗎？」並表示「不賠不離開！」台北地檢署調查後，今依公然侮辱、恐嚇罪將她起訴。

檢警調查，5月1日，湯姓婦人帶著1個空盒子到飾品店櫃位質問櫃姐，表示自己4月25日花3500元買項鍊，拿給妹妹戴，但戴兩次項鍊就不見了。她向櫃姐強調是因「東西瑕疵」導致她「搞丟東西」，害她妹妹整天心情不好，進而上門要求賠她一個新的。

湯婦大叫：「這裡是新光三越，是高級的，不是路邊攤！」要求主管出來處理，櫃姐想解釋，大媽又尖聲反嗆要櫃姐閉嘴，還說：「妳再給我頂嘴！」並痛罵櫃姐的態度讓她非常不滿。

湯婦接下來不斷對櫃姐咆哮辱罵，甚至大吼：「X！妳全家死光了嗎？」、「妳如果不賠，我就站在這邊不讓妳做生意，妳也不要做了！」後來只好由樓管出面處理。

事後，櫃姐提告湯婦涉妨害名譽等罪。據了解，湯婦警詢時辯稱自己是講「看！」不是「髒話X！」。檢察官勘驗監視器畫面後，認為她辱罵髒話、恫嚇不賠不讓人做生意已觸法，今依公然侮辱、恐嚇罪將她起訴。