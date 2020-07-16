快訊

川普擬禁止中共黨員及家屬赴美旅遊 已入境者取消簽證

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

計程車碼頭落海4死 台中港務分公司將討論如何降低危險

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，有死者家屬質疑碼頭區視線和標示不清，晚上行車安全有問題，台中港務分公司今天表示，碼頭是管制區，工作船碼頭的作業區禁止車輛進入，將開會討論，如何降低危險性，包括工程的軟硬體設施。

死亡的黃姓船員大姐昨天和他妻子女兒到碼頭痛哭說，她小弟在當船員已10年，育有一子一女，一周前才從北部換到中部工作，她到現場發現，碼頭沒有標示，開車可能容易誤判方向落海，她只求警方查明計程車落海原因，但也無法怨司機，只能說小弟「搭錯車」，搭車的時機不對。

台中港務分公司主秘王國瑛表示，台中港工作船作業碼頭的作業區內，環境和作業條件限制，要符合船隻作業需求，靠岸位置有人建議設欄杆防車落海，但作業船的上下作業會更麻煩，港務公司將開會討論降低危險作法，也會邀請工程單位集恩廣益，另考慮加強司機進碼頭的安全意識，提醒包括計程車司機們碼頭區環境和安全問題，在軟硬體多方向下，確保人車在碼頭區的安全。

台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，台中港務分公司將開會討論，降低危險方法。記者游振昇／攝影
台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，台中港務分公司將開會討論，降低危險方法。記者游振昇／攝影
台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，台中港務分公司將開會討論，降低危險方法。記者游振昇／攝影
台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，台中港務分公司將開會討論，降低危險方法。記者游振昇／攝影
台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，台中港務分公司將開會討論，降低危險方法。記者游振昇／攝影
台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，台中港務分公司將開會討論，降低危險方法。記者游振昇／攝影

碼頭 計程車

延伸閱讀

台南市警新化分局派出所員警酒駕撞計程車 法院判刑3月

計程車落海釀4死 家屬怨：碼頭標示不清

載船員回台中港 計程車雨中落海 4死

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

相關新聞

苗栗明德水庫發現女性浮屍 消防打撈上岸警調查中

苗栗縣頭屋鄉明德水庫日新島1號吊橋下方，今天清晨6點多發現一具女性浮屍，苗栗縣消防局據報，派員進行水面作業將遺體打撈上岸...

計程車碼頭落海4死 台中港務分公司將討論如何降低危險

台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，有死者家屬質疑碼頭區視線和標示不清，晚上行車安全有問題，台中港務分...

中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，警迅速協助王童返家；本月11日，五分局水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示...

疑未注意路況釀禍 駕駛左轉為閃避行人與來車對撞

24歲簡姓駕駛昨天晚間11時許開車行經新北市泰山區明志路一段左轉楓江路時，先是閃避不及擦撞過綠燈人行道的74歲歐姓老婦後...

新聞眼／六輕汰換管線後 為何仍一再出事

台塑雲林六輕廠區連兩年爆炸，每次都上演六輕高層鞠躬道歉，縣長震怒，卻仍不時讓當地居民恐慌，甚至影響到外縣市，地方一再倡議...

六輕爆炸起火 2公里外門窗震動

雲林縣麥寮六輕煉製二廠昨天上午九時許爆炸起火，不但黑煙籠罩天空，兩公里外的門窗都因爆炸而震動，出動廿多輛消防車灌救，歷經...

計程車落海釀4死 家屬怨：碼頭標示不清

「只能說搭錯車。」台中港計程車落海造成四死悲劇，家屬昨在碼頭哭泣招魂；黃姓船員大姊說，弟弟當船員十年，育有一子一女，一周...

少年騎車闖紅燈撞警車 1死3傷

新北市三峽警分局兩名警員昨天凌晨駕警車巡邏防飆勤務，在十字路口時被共乘機車的十六歲陳姓、蘇姓少年攔腰撞上，二少年噴飛，駕...

載船員回台中港 計程車雨中落海 4死

離岸風機工作船台港一二六○三號四名船員，昨天凌晨聚餐酒後搭謝姓男子駕駛的計程車返回台中港工作船碼頭，當時大雨傾盆，謝疑視...

歷經9小時！六輕煉油廠大火終熄滅 困難點在這處

位於六輕北門的麥寮廠區塑化公司煉製二廠今天上午09時發生RDS#2單元異常，過程中冒黑煙，隨即爆炸起火，燃燒影響面積約 ...

影／國中生跪滾燙地CPR救活路倒婦 彌補喪父之憾

彰化縣鹿港鎮60歲鄭姓婦人13日疑似突心肌梗塞，昏倒路旁，一名楊姓國中畢業生毫不遲疑的在烈日下幫鄭婦進行心肺復甦術（CP...

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

「爸爸，回來」，台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，司機和3名船員死亡，死者家屬今天下午在現場招魂，子女哭喊「爸...

熱門新聞

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。