計程車碼頭落海4死 台中港務分公司將討論如何降低危險

台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，有死者家屬質疑碼頭區視線和標示不清，晚上行車安全有問題，台中港務分公司今天表示，碼頭是管制區，工作船碼頭的作業區禁止車輛進入，將開會討論，如何降低危險性，包括工程的軟硬體設施。

死亡的黃姓船員大姐昨天和他妻子女兒到碼頭痛哭說，她小弟在當船員已10年，育有一子一女，一周前才從北部換到中部工作，她到現場發現，碼頭沒有標示，開車可能容易誤判方向落海，她只求警方查明計程車落海原因，但也無法怨司機，只能說小弟「搭錯車」，搭車的時機不對。