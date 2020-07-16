計程車碼頭落海4死 台中港務分公司將討論如何降低危險
台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，有死者家屬質疑碼頭區視線和標示不清，晚上行車安全有問題，台中港務分公司今天表示，碼頭是管制區，工作船碼頭的作業區禁止車輛進入，將開會討論，如何降低危險性，包括工程的軟硬體設施。
死亡的黃姓船員大姐昨天和他妻子女兒到碼頭痛哭說，她小弟在當船員已10年，育有一子一女，一周前才從北部換到中部工作，她到現場發現，碼頭沒有標示，開車可能容易誤判方向落海，她只求警方查明計程車落海原因，但也無法怨司機，只能說小弟「搭錯車」，搭車的時機不對。
台中港務分公司主秘王國瑛表示，台中港工作船作業碼頭的作業區內，環境和作業條件限制，要符合船隻作業需求，靠岸位置有人建議設欄杆防車落海，但作業船的上下作業會更麻煩，港務公司將開會討論降低危險作法，也會邀請工程單位集恩廣益，另考慮加強司機進碼頭的安全意識，提醒包括計程車司機們碼頭區環境和安全問題，在軟硬體多方向下，確保人車在碼頭區的安全。
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