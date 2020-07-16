少年跌坐西濱快速道路險象環生 大甲警急救援
一名15歲少年精神狀況不穩，日前在西濱快速道路行走後，跌坐路肩，背對車輛方向，險象環生，台中大甲警方上橋解危，帶他回家，家屬感謝。
台中市警局大甲分局海墘派出所警員王景德、王國宗，日前巡邏時接到報案，民眾說看到一名男子在西濱公路上徘徊，因西濱快速道路只供轎車和大型重機行駛，行人禁止進入，員警立即開車到場。
員警在西濱快速道路巡視後，終於發現15歲陳姓少年跌坐西濱公路路肩，二警立即攙扶少年起身並開車載他離西濱高架道路，再憑藉對轄區民眾的印象，找出少年身分，順利護送返家，家屬對於警方的協助，深表感謝。
警方清查後發現陳姓少年自幼，經醫生評估有精神障礙及疑似腦部病變等疾病，這次他獨自離家，不知何故跌坐在西濱公路北上136.4K處路肩，眼神恍惚、精神不濟背對行車動線，險象環生，還好警方即時發現，避免造成傷亡。
大甲警分局呼籲，家中有易走失家人，除了隨時關心外，也應掛上防走失手鍊及在衣服繡上姓名電話，以利走失時方便連繫。
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