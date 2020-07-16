中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，警迅速協助王童返家；本月11日，五分局水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示她3歲兒子在超商被人抱走，警迅速從監視器發現男童自行離開超商，不是遭陌生人抱走，協助蔡姓少婦迅速找到兒子。

本月7日上午，中市警第六分局何安派出所員警，接獲熱心民眾報案，在中市西屯區漢成街上，有位孩童疑似走失，警方到場詢問得知男童年紀僅3歲，而且無法說出自己父母的姓名或家中電話。

警方查詢相關資料皆無法確認該幼童的住址，最後僅能帶著王姓孩童逐戶拜訪附近居民，詢問有沒有人見過，最後訪查到居住在附近之程姓鄰長，順利取得該名男童住家地址。

經警將男童送返家時，孩童的母親向警方道謝，表示因忙著家裡事務，想說男童有其12歲哥哥在看顧，才疏未注意，致王姓男童自行開門跑出去玩耍，所幸遇到熱心民眾及員警幫忙，將男童平安帶回。

本月11日下午，市警五分局水湳派出所員警，接獲1名婦女上氣不接下氣地跑進來報案，只見她喘息聲不斷地的說明案件經過，約在一、二十分鐘前，帶小孩到超商買東西，誰知一轉眼間，突然發現小孩不見，好像見到小孩在超商遭不知名男子抱走。

員警了解事情原委後，馬上請蔡婦帶警方到該家超商，警方至長安路與成都路口附近的全家超商調閱監視器發現，雖然大部分的監視器角度拍不到身材較矮小的小朋友，但很幸運的是，這起走失案件從門口的監視器可以發現小孩是自行離開超商，不是遭陌生人抱走。

員警立刻至超商周邊尋找，希望透過實地訪查及民間的監視器，藉由他行走路線判斷想趕快找到這位年僅3歲的小朋友。當警員柳呈岡行至長安路、 成都路口附近時，眼尖的柳員發現身材瘦小的蔡小朋友獨自走在人車頻繁的文心路三段人行道上，趕緊走近一看…果然是他，只見蔡小朋友雙眼充滿徬徨並泛著淚光，見到柳員時，還露出一絲驚恐，不過看到柳員身後的媽媽，立即轉喜而泣，母子終於平安團聚。