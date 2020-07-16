快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，警迅速協助王童返家；本月11日，五分局水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示她3歲兒子在超商被人抱走，警迅速從監視器發現男童自行離開超商，不是遭陌生人抱走，協助蔡姓少婦迅速找到兒子。

本月7日上午，中市警第六分局何安派出所員警，接獲熱心民眾報案，在中市西屯區漢成街上，有位孩童疑似走失，警方到場詢問得知男童年紀僅3歲，而且無法說出自己父母的姓名或家中電話。

警方查詢相關資料皆無法確認該幼童的住址，最後僅能帶著王姓孩童逐戶拜訪附近居民，詢問有沒有人見過，最後訪查到居住在附近之程姓鄰長，順利取得該名男童住家地址。

經警將男童送返家時，孩童的母親向警方道謝，表示因忙著家裡事務，想說男童有其12歲哥哥在看顧，才疏未注意，致王姓男童自行開門跑出去玩耍，所幸遇到熱心民眾及員警幫忙，將男童平安帶回。

本月11日下午，市警五分局水湳派出所員警，接獲1名婦女上氣不接下氣地跑進來報案，只見她喘息聲不斷地的說明案件經過，約在一、二十分鐘前，帶小孩到超商買東西，誰知一轉眼間，突然發現小孩不見，好像見到小孩在超商遭不知名男子抱走。

員警了解事情原委後，馬上請蔡婦帶警方到該家超商，警方至長安路與成都路口附近的全家超商調閱監視器發現，雖然大部分的監視器角度拍不到身材較矮小的小朋友，但很幸運的是，這起走失案件從門口的監視器可以發現小孩是自行離開超商，不是遭陌生人抱走。

員警立刻至超商周邊尋找，希望透過實地訪查及民間的監視器，藉由他行走路線判斷想趕快找到這位年僅3歲的小朋友。當警員柳呈岡行至長安路、 成都路口附近時，眼尖的柳員發現身材瘦小的蔡小朋友獨自走在人車頻繁的文心路三段人行道上，趕緊走近一看…果然是他，只見蔡小朋友雙眼充滿徬徨並泛著淚光，見到柳員時，還露出一絲驚恐，不過看到柳員身後的媽媽，立即轉喜而泣，母子終於平安團聚。

警方強調，婦幼安全的維護是暑假期間警方重要的任務。另外也提醒民眾家中有幼童及學童者，不僅要多多注意其去向，特別要關心學童的行為及交友狀況，有無加入奇怪的網路社群或群組，不可不慎。

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，市警六分局員警迅速協助王童返家。圖／警方提供
台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，市警六分局員警迅速協助王童返家。圖／警方提供
本月11日上午，水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示她3歲兒子在超商被人抱走，警迅速從監視器發現男童自行離開超商，不是遭陌生人抱走，協助蔡姓少婦迅速找到兒子。圖／警方提供
本月11日上午，水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示她3歲兒子在超商被人抱走，警迅速從監視器發現男童自行離開超商，不是遭陌生人抱走，協助蔡姓少婦迅速找到兒子。圖／警方提供

超商 人行道

延伸閱讀

中市七期停車場長「鐘乳石」 議員：反映一年未改善

中市文山焚化廠汰舊換新 綠營議員反對蓋新爐

周杰倫用餐被調閱監視器還PO網　怒轟：這是該有的服務嗎？

炎夏何處去 中市產業故事館職人手作夯

相關新聞

苗栗明德水庫發現女性浮屍 消防打撈上岸警調查中

苗栗縣頭屋鄉明德水庫日新島1號吊橋下方，今天清晨6點多發現一具女性浮屍，苗栗縣消防局據報，派員進行水面作業將遺體打撈上岸...

中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，警迅速協助王童返家；本月11日，五分局水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示...

疑未注意路況釀禍 駕駛左轉為閃避行人與來車對撞

24歲簡姓駕駛昨天晚間11時許開車行經新北市泰山區明志路一段左轉楓江路時，先是閃避不及擦撞過綠燈人行道的74歲歐姓老婦後...

新聞眼／六輕汰換管線後 為何仍一再出事

台塑雲林六輕廠區連兩年爆炸，每次都上演六輕高層鞠躬道歉，縣長震怒，卻仍不時讓當地居民恐慌，甚至影響到外縣市，地方一再倡議...

六輕爆炸起火 2公里外門窗震動

雲林縣麥寮六輕煉製二廠昨天上午九時許爆炸起火，不但黑煙籠罩天空，兩公里外的門窗都因爆炸而震動，出動廿多輛消防車灌救，歷經...

計程車落海釀4死 家屬怨：碼頭標示不清

「只能說搭錯車。」台中港計程車落海造成四死悲劇，家屬昨在碼頭哭泣招魂；黃姓船員大姊說，弟弟當船員十年，育有一子一女，一周...

少年騎車闖紅燈撞警車 1死3傷

新北市三峽警分局兩名警員昨天凌晨駕警車巡邏防飆勤務，在十字路口時被共乘機車的十六歲陳姓、蘇姓少年攔腰撞上，二少年噴飛，駕...

載船員回台中港 計程車雨中落海 4死

離岸風機工作船台港一二六○三號四名船員，昨天凌晨聚餐酒後搭謝姓男子駕駛的計程車返回台中港工作船碼頭，當時大雨傾盆，謝疑視...

歷經9小時！六輕煉油廠大火終熄滅 困難點在這處

位於六輕北門的麥寮廠區塑化公司煉製二廠今天上午09時發生RDS#2單元異常，過程中冒黑煙，隨即爆炸起火，燃燒影響面積約 ...

影／國中生跪滾燙地CPR救活路倒婦 彌補喪父之憾

彰化縣鹿港鎮60歲鄭姓婦人13日疑似突心肌梗塞，昏倒路旁，一名楊姓國中畢業生毫不遲疑的在烈日下幫鄭婦進行心肺復甦術（CP...

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

「爸爸，回來」，台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，司機和3名船員死亡，死者家屬今天下午在現場招魂，子女哭喊「爸...

三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤

新北市三峽區今凌晨發生一起16歲青少年無照雙載，闖紅燈攔腰撞上警車的車禍。陳姓騎士攔腰撞上前往執行防飆任務警車，當場無生...

熱門新聞

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。