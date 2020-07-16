新聞眼／六輕汰換管線後 為何仍一再出事

六輕煉二廠爆炸，黑煙籠罩天空。圖／雲林消防局提供

台塑雲林六輕廠區連兩年爆炸，每次都上演六輕高層鞠躬道歉，縣長震怒，卻仍不時讓當地居民恐慌，甚至影響到外縣市，地方一再倡議六輕應提升為國家級管理，因承擔不起再一次更嚴重事故，中央實不應再噤聲坐視。

六輕擁有六十多座工廠，近廿年大小工安爆炸不在少數，發生原因幾乎都出在管線，六輕管線總長度達一千九百多公里，幾乎等於台北、高雄往返四趟的長度，光是平日保養維修就是一大工程，還有靠海易鏽易蝕的致命傷。

台塑為此投下一千四百餘億元汰換老舊管線，汰換率已達九成四，但汰換管線後為何還一再發生火警？不僅麥寮居民充滿疑惑，縣長張麗善也不解，一次又一次檢討，也祭出停工重罰，事故依舊，對花上千億元強化保安檢護，幾乎做到工安防護密不透水地步的六輕，的確是情何以堪。

有人認為「魔鬼藏在細節裡」，從幾份工安事故調查資料顯示，管線交接點是工安死角，容易出現小裂縫，造成化學氣體洩漏，可說是災害不斷的原因，去年大爆炸是因管線出現一個小裂縫引爆，這次也是因高壓冷卻管線滲漏起火。

在近兩千公里管線中要偵測兩、三公分的小洞裂口，的確不容易，台塑自認窮盡管理之能事，仍難絕意外，身為主管機關的經濟部，是否該全面介入管理，派遣專家學者研究，進而提出更好良策，別再讓居民膽戰心驚。