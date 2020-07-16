少年騎車闖紅燈撞警車 1死3傷

新北市三峽今天凌晨發生一起16歲青少年無照、闖紅燈，攔腰撞上警車的車禍，釀騎士死亡。 圖／三峽警分局提供

新北市三峽警分局兩名警員昨天凌晨駕警車巡邏防飆勤務，在十字路口時被共乘機車的十六歲陳姓、蘇姓少年攔腰撞上，二少年噴飛，駕駛陳姓少年不治，蘇姓少年重傷；警車失控撞上路旁攤位，二警遭玻璃割傷掛彩。

路口監視器顯示警車當時開警示燈綠燈直行，兩名少年從左側闖紅燈直接撞上；警車失控撞上右前方小籠包攤位，隨後倒車，再撞到剉冰攤後停下。蘇姓少年父親指控員警倒車輾過兒子手腳造成多處骨折，警方澄清有拖行但沒輾過，交由檢方調查。

三峽警分局副分局長黃家瑋說，兩名少年均當場飛離機車，撞擊力道大造成警車偏移，撞到小籠包攤位時瓦斯外洩，因警車引擎高熱，員警擔心瓦斯爆炸才又立刻倒車，撞到剉冰攤才停下；過程中蘇姓少年部分身體曾被夾在左車輪後方拖行。

昨天是暑期青春專案第一天，新北市長侯友宜前晚才率隊誓師，沒多久就發生這起事故。侯友宜昨天說，這是不幸事件，員警執勤要注意安全；青少年無照駕駛死亡趨勢升高，呼籲年輕學子不要無照駕駛、飆車，也提醒警方要有效預防飆車。

三峽警分局說，昨天凌晨一時卅分左右接獲民眾報案，指民權街、弘園街口處有青少年聚集飆車，分局立即派員前往巡視防飆。孫姓男警駕車載黃姓女警，行經弘園街、民權街口時，在綠燈且開啟警示燈狀況下，遭無照騎車兩少年攔腰撞上。

據了解，陳姓和蘇姓少年就讀同一所高職，兩人休學，陳姓少年家屬對死因暫無意見，兩人家屬目前均無提告；兩少年是否就是昨晚飆車族，因蘇姓少年仍住院中，待後續調查。

孫、黃二警員都廿三歲，從警均不到三年；警方說兩人工作認真，針對受波及店家、車輛會協商，負起賠償責任。