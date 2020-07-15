歷經9小時！六輕煉油廠大火終熄滅 困難點在這處

位於六輕北門的麥寮廠區塑化公司煉製二廠今天上午09時發生RDS#2單元異常，過程中冒黑煙，隨即爆炸起火，燃燒影響面積約 2000平方公尺，經雲林縣消防局、塑化消防隊派出多部消防車及化學砲塔車出動灌救，火勢歷經5個小時總算熄滅，消防人員仍在現場警戒，以長時間作戰人員輪替方式持續至傍晚06點07分，確認管線內殘留氣體已燒盡才全部撤離。

雲林縣消防局、塑化消防隊第一時間共出動23部消防車、76名消防人員前往灌救，火勢約在中午12點19分控制住。因該廠區管線內含易燃的氫氣，遇到空氣而引起火警，火勢獲控制後仍須待管線內的氣體燒完才會熄滅，六輕消防隊隨後在12點33分出動20多部大流量的砲塔車，以化學泡沫全力攻擊火勢，灌救降溫並降低濃煙，終於在下午02點08分熄滅，僅剩濃濃白煙直竄天際，消防人員改以輪替方式在現場警戒，經4個小時灌救，濃煙明顯減少，前來馳援的北五、麥寮、塑化消防隊人車於傍晚06點07分離開現場。

雲林縣長張麗善對於這起爆炸意外感到相當震驚怒，要求台塑六輕調查小組3天內提出報告，管理部副總陳文仰允諾會盡快提出。

陳文仰也出面說明，經初步檢測，空氣含量並不會對人體造成影響，請大家放心。