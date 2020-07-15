轎車遭攔查逃逸 疑自撞電桿通緝犯落網

張姓男子今天傍晚駕車行經樹林區大安路時，遇警方攔檢拒絕停車加速逃逸，員警鳴槍嚇阻無效一路追緝。後來轎車疑失控撞上路邊電線桿，張男與車上因毒品案遭通緝的何女才落網。

新北市政府警察局樹林分局樹林派出所郭姓、黃姓警員傍晚5時多巡邏時，在轄區大安路樹仁家商前，發現黑色自小客形跡可疑。員警示意攔查卻拒絕停車，員警隨即駕車追緝，轎車卻沿大安路倒車逆向逃竄。

追緝過程中，警車前保險桿遭撞受損，郭姓警員下車朝轎車前輪鳴槍嚇阻，但轎車仍開車一路逃逸。隨後在大安路疑自撞電線桿動彈不得，造成右前車頭凹陷。

車內駕駛遭支援警力到場逮捕，經查坐在副駕駛座的39歲何女因毒品案遭通緝，轎車自撞驚嚇過度，頭暈目眩但身上無明顯外傷，隨後由消防局救護車送亞東醫院，訊後送檢方歸案。

警方表示，駛張男無明顯外傷，當場遭制伏帶回進一步調查人車。由於駕車拒絕攔檢，且衝撞警車，訊後將依妨害公務罪嫌送辦。