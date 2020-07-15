影／國中生跪滾燙地CPR救活路倒婦 彌補喪父之憾

彰化縣鹿港鎮60歲鄭姓婦人13日疑似突心肌梗塞，昏倒路旁，一名楊姓國中畢業生毫不遲疑的在烈日下幫鄭婦進行心肺復甦術（CPR），再讓趕到的埔鹽消防分隊隊隊員接手搶救，把鄭婦從鬼門關拉回來。

埔鹽消防分隊隊員宋明哲在臉書po文讚揚這名15歲楊姓學生，他說，是這名學生沒有猶豫直接跪在讓他燙傷雙膝的柏油路面，幫婦人做CPR，其實婦人在現場已失去呼吸心跳，幸好楊姓學生當機立斷的CPR，爭取消防隊員從埔鹽趕到鹿港的12分鐘，待他們再接手以CPR搶救，將婦人送到醫院後5分鐘，婦人恢復心跳，目前在加護病房。

原來搶救婦人的楊姓學生今年國中畢業，是準高中生，他背後還有一段故事，其父親一年多前也是突失去意識送醫後不治，他曾在學校學過CPR，知道必須掌握黃金搶救時間，去年沒能救到父親，此次看到鄭婦倒地，腦中即想到黃金搶救時間，毫不猶豫跪地搶救。