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影／國中生跪滾燙地CPR救活路倒婦 彌補喪父之憾
彰化縣鹿港鎮60歲鄭姓婦人13日疑似突心肌梗塞，昏倒路旁，一名楊姓國中畢業生毫不遲疑的在烈日下幫鄭婦進行心肺復甦術（CPR），再讓趕到的埔鹽消防分隊隊隊員接手搶救，把鄭婦從鬼門關拉回來。
埔鹽消防分隊隊員宋明哲在臉書po文讚揚這名15歲楊姓學生，他說，是這名學生沒有猶豫直接跪在讓他燙傷雙膝的柏油路面，幫婦人做CPR，其實婦人在現場已失去呼吸心跳，幸好楊姓學生當機立斷的CPR，爭取消防隊員從埔鹽趕到鹿港的12分鐘，待他們再接手以CPR搶救，將婦人送到醫院後5分鐘，婦人恢復心跳，目前在加護病房。
原來搶救婦人的楊姓學生今年國中畢業，是準高中生，他背後還有一段故事，其父親一年多前也是突失去意識送醫後不治，他曾在學校學過CPR，知道必須掌握黃金搶救時間，去年沒能救到父親，此次看到鄭婦倒地，腦中即想到黃金搶救時間，毫不猶豫跪地搶救。
宋明哲說，13日因鹿港分隊前去搶救火燒船，埔鹽分隊支援到鹿港搶救鄭婦，由於婦人倒地時正是烈日高照，他自己跪地做CPR，膝蓋都燙傷，對於楊姓學生能立即跪地搶救，真的值得大家讚揚，因此而Po文，希望其學校也能知道楊生的英勇。
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