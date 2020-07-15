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路人闖鐵軌遭撞死 台鐵區間車煞車不及撞上

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

台鐵列車發生一起死傷事故！台鐵區間車3217次中午12點18分從后里開往潮州區間車，下午2點11分從斗南站發車，2點16分行經斗南至大林區段，發生一名路人闖進平交道不幸遭列車輾斃事故，警方在現場發現可疑自小客車，依車籍資料聯繫車主到場，經查死者為該名車主兒子，現場由鐵路警察蒐證完畢，進一步調查原因中。而各車次南下及北上延誤情形，也在下午3點58分恢復通車。

雲林縣消防局下午2點28分獲報後，2點39分抵達事故現場，事發地點約在斗南鎮延平路3段167巷農路附近平交道，有一路人侵入鐵軌遭撞。據了解，區間車駕駛發現軌道遭路人入侵時，曾長鳴喇叭警示並且隨即進行煞車動作，但該名路人於區間車行進間闖入，仍不幸被夾在列車及鐵軌中間，已死亡。

警方在距離事故現場約300公尺處發現一部白色自小客車，經查車主為64歲黃姓男子（嘉義人），聯繫後車主於下午3點40分趕到現場確認，死者為車主40歲兒子，詳細原因仍有待調查。

警方指出，蒐證完畢確認資料後，死者大體由葬儀社人員移出，雙向列車於下午3點58分恢復通車，全案交由鐵路警察局斗六所進行後續調查。

鐵路局說明，這起事故共影響19列次578分、約4675名旅客，並再次呼籲用路人遵守交通安全規則，注意自身安全。

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雲林縣斗南鎮延平路3段167巷農路附近平交道，今天下午有一路人侵入鐵軌遭列車輾斃。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗南鎮延平路3段167巷農路附近平交道，今天下午有一路人侵入鐵軌遭列車輾斃。記者陳苡葳／翻攝
警方在距離事故現場不遠處發現一部白色自小客車，車主為64歲黃姓男子，經確認死者為車主40歲兒子，詳細事發原因仍有待調查。記者陳苡葳／翻攝
警方在距離事故現場不遠處發現一部白色自小客車，車主為64歲黃姓男子，經確認死者為車主40歲兒子，詳細事發原因仍有待調查。記者陳苡葳／翻攝
台鐵區間車3217次下午2點16分行經斗南至大林區段，發生一名路人闖進平交道不幸遭列車輾斃事故。記者陳苡葳／翻攝
台鐵區間車3217次下午2點16分行經斗南至大林區段，發生一名路人闖進平交道不幸遭列車輾斃事故。記者陳苡葳／翻攝

事故 車主 列車

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