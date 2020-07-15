聽新聞
test
0:00 / 0:00
三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤
新北市三峽區今凌晨發生一起16歲青少年無照雙載，闖紅燈攔腰撞上警車的車禍。陳姓騎士攔腰撞上前往執行防飆任務警車，當場無生命跡象，到院急救仍不治，後座蘇姓少年也多處骨折送醫。2名23歲孫姓、黃姓員警分別臉部及手指遭玻璃割傷。蘇姓少年父親指，蘇姓少年是被警車壓過，但警方表示，情急中有拖行，並無輾壓。
三峽警分局副分局長黃家瑋表示，分局凌晨接獲民眾報案，在民權街、弘園街口處，有青少年聚集飆車的情況，分局獲報後立即派員前往巡視防飆。警車行經弘園街、民權街口時，在綠燈且開啟警示燈的狀況下，遭攔腰撞上。
陳姓、蘇姓少年均當場飛離機車，撞擊力道之大造成警車偏移撞到右前方小籠包攤位，由於瓦斯外洩，加上警車引擎熱，憂爆炸釀更多死傷，警員立刻倒車，撞到剉冰攤後停下，車上員警通報勤務中心請求支援，警員隨後被破車救出。
受傷蘇姓少年的父親昨稱，蘇姓少年說是被警車倒車輾過手腳，身上才有多處骨折。警方表示，蘇姓少年部分身體被夾左車輪後方，有被拖行，但並無輾過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言