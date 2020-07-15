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誆健保卡遭鎖需聽指示 三倍券詐騙電話侵南投偏鄉

中央社 / 南投縣15日電

振興三倍券今天上路，但南投縣集集鎮、水里鄉有居民接到謊稱「健保卡遭鎖卡，要聽指示操作，以免無法領到三倍券」詐騙電話，連公所人員都接到過，集集鎮長陳紀衡籲勿上當。

集集鎮、水里鄉等地居民近期接到詐騙電話謊稱「健保卡遭鎖卡，要聽指示操作，以免無法領到三倍券」等言語，甚至也有集集鎮公所人員接到類似詐騙電話，由於事關健保卡鎖卡、領購振興三倍券，引起居民議論，並痛批犯罪集團用民生時事行騙很可惡。

陳紀衡今天接受媒體聯訪表示，最近跑行程有聽到居民談論以振興三倍券為誘餌的詐騙電話，內容多與「健保卡鎖卡」、「無法領到三倍券」有關，他自己未接到詐騙電話，但呼籲鎮民小心，別上當。

南投縣政府警察局集集分局表示，目前尚未有民眾報案上當遭騙，但政府機關不會主動打電話通知，更不會寄發簡訊索取個資，至於通知領券簡訊內容，絕不會出現「網址」要民眾點入。

集集分局也表示，振興三倍券有幾種詐騙手法，需特別小心，例如用社群網站低價販售三倍券，引誘民眾匯款，請民眾勿透過社群網站購物，還有網路釣魚，以請領三倍券、兌現、優惠活動等名義，要民眾點擊連結，絕不要點開不明簡訊中的網址。

集集分局指出，還有以代辦領取三倍券或兌現等名義，詐取民眾個資或手續費，請民眾依政府公布流程親自辦理，或委託親友代領，勿相信來路不明代辦廣告，尤其提醒年長者，若有疑問可撥1988紓困振興專線或165反詐騙專線查詢。

健保卡 詐騙 集集

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