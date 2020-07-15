自來水園區偷拍狼被逮 北水處加強巡邏

台北自來水園區昨晚驚傳有偷拍狼，一名男子涉持手機進入女用淋浴間於門縫偷拍，遭被害人發現，後由園區保全及警方壓制帶回送辦，台北自來水事業處也加派人力及增加巡邏頻率。

北市警方昨晚6時許獲報，指位於公館區的台北自來水園區出現偷拍之狼，經查為一名25歲男子偷偷進入園區內的女用淋浴間，並涉持手機從門縫底下偷拍，當場遭被害人發現大叫，在場多名女性民眾也目擊，包括前電視台主播蕭彤雯在內。

事跡敗露的偷拍男隨即躲入女廁並上鎖，後經園區保全及警方到場後，將他壓制並帶回派出所偵訊。據了解，這名男子持有身障手冊。

警方檢視這名男子手機並未發現相關偷拍照片，但因多名受害人指證，並稱男子已將照片刪除，警方除將手機證據送交相關單位進行還原外，全案也依涉妨害秘密罪嫌送辦。

北水處今天發布新聞稿表示，園區內設有80餘具監視器，且每小時都派人巡視盥洗室，事發時也立即將監視器畫面提供警方佐證；由於這次為園區首次發生偷拍事件，將加派人力及增加不定期巡邏頻率，以避免類似事件再發生。