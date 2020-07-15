計程車落海釀4死初步認是意外 遺體交由家屬處理後事

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海，造成4人死亡慘劇，檢察官相驗後，初步認定無可疑之處，將死者遺體交由家屬處理後事。記者游振昇／攝影

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海，造成4人死亡慘劇，台中地檢署檢察官李基彰今天下午率法醫，前往童綜合醫院沙鹿院區停屍間相驗，從監視器畫面疑天候不佳、司機路況不熟造成意外落海，初步認定無可疑之處，將死者遺體交由家屬處理後事。

台中地檢署主任檢察官劉志文表示，本案有4人死亡，分別是謝姓計程車司機（41歲），以及黃姓（52歲）、許姓（71歲）、楊姓（65歲）船員。本案由檢察官李基彰前往相驗，認定死因是溺水死亡。

檢察官參酌監視器畫面，並召開臨時偵查庭，傳訊破窗逃生的李姓船員、死者家屬後，初步認為疑天候不佳、計程車司機路況不熟，致發生意外不幸，認定無可疑之處，已將死者遺體交由家屬處理後事。

檢察官採謝姓計程車司機血液，送法醫研究所檢驗有無酒精成分，並將調閱沿路路口監視器，及計程車內的行車紀錄器，繼續釐清計程車落海疑點。