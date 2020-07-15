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台東1農民疑中暑側臥稻田 送醫仍宣告不治
台東縣鹿野鄉59歲林姓農民，疑中暑側臥在水稻田裡，家屬今天下午發現後通報消防隊，經送醫搶救，仍宣告不治。詳細死因待法醫相驗。
鹿野消防分隊表示，今天下午2點接獲民眾通報指出，1名農民疑似中暑側臥在水稻田，救護人員趕抵現場時，農民口鼻一半淹水，沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後宣告不治。
據了解，死者為59歲林姓男子，家屬向警消指出，林平時一早就前往田裡工作，大概10點返家休息，今天過了中午都未見返家，前往田裡查看，就發現林倒臥水田裡。
慈濟關山分院表示，林男被送到醫院前已死亡，臉部一半都是泥漿，但是否為熱衰竭死亡，還是倒臥後溺水死亡，必須由法醫相驗確認死因。
鹿野分隊提醒民眾，近日台東天氣炎熱，從事戶外活動一定注意防曬，同時多休息、多喝水，遇有身體不適，就盡速就醫。
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