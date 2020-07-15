4歲童手卡輸送帶嚎啕大哭 警消急救援僅瘀傷

新北市新莊區一名4歲男童疑似因好奇，將手放入自宅內家庭代工生產器械的輸送帶內卡住，家屬心急報案求助，救護人員獲報到達後，家屬以剪刀剪開輸送帶，男童順利脫困。

救護人員檢視發現男童手部無明顯外傷，僅輕微壓痕，目前已送輔仁醫院觀察。