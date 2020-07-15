4歲童手卡輸送帶嚎啕大哭 警消急救援僅瘀傷
新北市新莊區一名4歲男童疑似因好奇，將手放入自宅內家庭代工生產器械的輸送帶內卡住，家屬心急報案求助，救護人員獲報到達後，家屬以剪刀剪開輸送帶，男童順利脫困。
救護人員檢視發現男童手部無明顯外傷，僅輕微壓痕，目前已送輔仁醫院觀察。
據悉，男童家中因從事手錶代工有放置器械，男童母親表示，兒子因一時好奇，才會把右手放上輸送帶，導致右手掌到手腕被捲入輸送帶，所幸緊急停止機器運作後男童順利脫困，僅輕微瘀血。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言