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4歲童手卡輸送帶嚎啕大哭 警消急救援僅瘀傷

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市新莊區一名4歲男童疑似因好奇，將手放入自宅內家庭代工生產器械的輸送帶內卡住，家屬心急報案求助，救護人員獲報到達後，家屬以剪刀剪開輸送帶，男童順利脫困。

救護人員檢視發現男童手部無明顯外傷，僅輕微壓痕，目前已送輔仁醫院觀察。

據悉，男童家中因從事手錶代工有放置器械，男童母親表示，兒子因一時好奇，才會把右手放上輸送帶，導致右手掌到手腕被捲入輸送帶，所幸緊急停止機器運作後男童順利脫困，僅輕微瘀血。

男童疑因好奇把手放到輸送帶上被捲入，所幸順利脫困後僅輕微瘀傷。記者柯毓庭／翻攝
男童疑因好奇把手放到輸送帶上被捲入，所幸順利脫困後僅輕微瘀傷。記者柯毓庭／翻攝

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