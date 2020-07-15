雲林麥寮六輕煉製二廠爆炸 職安署：該單元停工調查

雲林麥寮六輕廠區今上午驚傳火警，勞動部職安署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，經現場了解，作業人為在幫浦軸封洩漏氣體時，情急下判斷錯誤關掉幫浦，導致氫氣回流，才造成爆炸，目前已勒令該產線單元停工，後續尚待釐清有無違反職安法，至於3名受傷人員無大礙，都已回到工作崗位。

針對台塑六輕廠區塑化二廠RDSLL（加氫脫硫）製程起火燃燒，萬榮富說，據初步清查，台塑石化煉製二廠RDS2單元(第二套重油加氫脫硫單元)因胺液吸收區異常起火，作業人員一緊張就關掉幫浦，反而導致氫氣回流引爆，推測應是作業人員錯誤判斷所致。

他指出，目前已勒令該生產線單元停工，待安全計畫審核通過後，才能再復工。他也強調，雖然是人員操作失當造成意外，但工廠對員工的教育訓練、安全裝置仍有責任，由於下午2點37分才剛滅火完成，職安署後續會再進一步釐清是否違反職安法相關規定。