基隆碇內山區失蹤老婦尋獲遺體 找水源倒在竹筍旁

基隆市張姓老婦昨天往碇內街186巷後方山上走上山，但到晚間都沒有回到家，今天凌晨報警搜救。消防人員今天下午2點多在山上一處有水源的旁邊，找到張姓老婦時已無生命跡象，旁邊有竹筍，身上沒有外傷，死亡原因還待相驗調查。

消防局表示，張姓74歲老婦昨天深夜仍未歸，家人在今天凌晨1點多報案，消防人員出動人車在山上搜尋，到凌晨3點半仍未發現，今天上午8時繼續搜尋。

居民指出，老婦疑似山上的菜園水管破裂沒水，焦急地提著兩個水桶往上山查看，山上路線錯綜複雜，蛇也多，她只是去種菜，應不會往裡面走。