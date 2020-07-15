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基隆碇內山區失蹤老婦尋獲遺體 找水源倒在竹筍旁
基隆市張姓老婦昨天往碇內街186巷後方山上走上山，但到晚間都沒有回到家，今天凌晨報警搜救。消防人員今天下午2點多在山上一處有水源的旁邊，找到張姓老婦時已無生命跡象，旁邊有竹筍，身上沒有外傷，死亡原因還待相驗調查。
消防局表示，張姓74歲老婦昨天深夜仍未歸，家人在今天凌晨1點多報案，消防人員出動人車在山上搜尋，到凌晨3點半仍未發現，今天上午8時繼續搜尋。
居民指出，老婦疑似山上的菜園水管破裂沒水，焦急地提著兩個水桶往上山查看，山上路線錯綜複雜，蛇也多，她只是去種菜，應不會往裡面走。
經調監視器確認，老婦是往碇內街186巷後方山上走去，消防局出動暖暖分隊、空拍機共5車20多名義消協助搜尋，到下午近3時發現張姓老婦遺體，交由警方處理。警方表示，死者初步檢視沒有外傷，由於昨天天氣熱，有沒有熱衰竭？被蛇咬？還是身體因素？都還要進一步相驗釐清。
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