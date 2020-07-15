你好好看一下FB我是誰！連千毅強勢喬「退貨糾紛」挨告

直播主連千毅去年在高雄街頭掀起「直播主之亂」，旗下直播網購事業「蘭庭精品」風波也不斷。郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因談不攏優惠而決定「退貨退費」，私訊時遭連千毅恐嚇「你好好看一下FB我是誰」，還發送「黑衣人」照片示意威脅。橋頭地檢署近日偵結，依恐嚇罪嫌起訴連千毅。

起訴指出，郭姓網友買手錶後反悔，去年12月29日私訊退貨退費事宜，沒想到連千毅直接傳語音訊息，撂話「你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告」，強硬地說，如果對方要行使7天鑑賞期，請去購物台，「現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你兩包發財金給你過年」。

連千毅語帶威嚇地說，「你好好看一下FB我是誰」，緊接著傳送2張內有眾多黑衣人的照片給郭姓網友。郭姓網友擔心人身安危，決定報警處理。

郭姓網友指證歷歷，連千毅坦言曾傳上述訊息，但辯稱是對方先來恐嚇，「一下子說他要叫人來處理，一下子又說商品裡面少了原本要送他的發財金」，不知道對方要找黑道還是誰來處理，才會說叫少年仔拿2包給他。橋頭地檢署偵結，認定連千毅涉嫌恐嚇，依法起訴。

直播主連千毅涉及高雄街頭去年一連串砸店、開槍事件，落網後收押至今，事後他旗下「蘭庭精品」也被起底，疑涉賣仿冒名牌精品，高雄檢警大動作搜索，查扣到500件精品包款、大廠行李箱等商品，當時連千毅曾火速開直播說，「東西如果是假貨，早就關門大吉，不可能經營到現在」，強調只要廠商魚目混珠被抓到，絕對要律師求償1千倍。