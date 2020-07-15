快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你好好看一下FB我是誰！連千毅強勢喬「退貨糾紛」挨告

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

直播主連千毅去年在高雄街頭掀起「直播主之亂」，旗下直播網購事業「蘭庭精品」風波也不斷。郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因談不攏優惠而決定「退貨退費」，私訊時遭連千毅恐嚇「你好好看一下FB我是誰」，還發送「黑衣人」照片示意威脅。橋頭地檢署近日偵結，依恐嚇罪嫌起訴連千毅。

起訴指出，郭姓網友買手錶後反悔，去年12月29日私訊退貨退費事宜，沒想到連千毅直接傳語音訊息，撂話「你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告」，強硬地說，如果對方要行使7天鑑賞期，請去購物台，「現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你兩包發財金給你過年」。

連千毅語帶威嚇地說，「你好好看一下FB我是誰」，緊接著傳送2張內有眾多黑衣人的照片給郭姓網友。郭姓網友擔心人身安危，決定報警處理。

郭姓網友指證歷歷，連千毅坦言曾傳上述訊息，但辯稱是對方先來恐嚇，「一下子說他要叫人來處理，一下子又說商品裡面少了原本要送他的發財金」，不知道對方要找黑道還是誰來處理，才會說叫少年仔拿2包給他。橋頭地檢署偵結，認定連千毅涉嫌恐嚇，依法起訴。

直播主連千毅涉及高雄街頭去年一連串砸店、開槍事件，落網後收押至今，事後他旗下「蘭庭精品」也被起底，疑涉賣仿冒名牌精品，高雄檢警大動作搜索，查扣到500件精品包款、大廠行李箱等商品，當時連千毅曾火速開直播說，「東西如果是假貨，早就關門大吉，不可能經營到現在」，強調只要廠商魚目混珠被抓到，絕對要律師求償1千倍。

但經送各品牌原廠鑑定，獲GUCCI、MICHAEL KORS、HERMES、CHANEL、ROLEX、FENDI回覆鑑定出仿品，仿品包括市價40餘萬元的ROLEX「黑水鬼」、價值不斐的HERMES柏金包等，總侵權金額高達273萬8715元。

郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因談不攏優惠而決定「退貨退費」，私訊時遭連千毅恐嚇「你好好看一下FB我是誰」。記者賴郁薇／翻攝自連千毅臉書
郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因談不攏優惠而決定「退貨退費」，私訊時遭連千毅恐嚇「你好好看一下FB我是誰」。記者賴郁薇／翻攝自連千毅臉書
郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因談不攏優惠而決定「退貨退費」，私訊時遭連千毅恐嚇「你好好看一下FB我是誰」。記者賴郁薇／翻攝（圖非當事手錶）
郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因談不攏優惠而決定「退貨退費」，私訊時遭連千毅恐嚇「你好好看一下FB我是誰」。記者賴郁薇／翻攝（圖非當事手錶）

連千毅 直播主

延伸閱讀

傳建商獵地 高雄大林蒲遷村案「一坪換一坪」淘金術解密

韓正妹直播主受惡評之苦驚傳輕生　親妹證實死訊

曾有女星遭輪暴懷孕 她急退演藝圈成百萬直播主

黑衣人效應 罷免陳柏惟連署激增500份

相關新聞

六輕管線已汰換工安仍難止息 有人認為魔鬼出在細節裡

六輕是國內最大的石化工業城，有60多座工廠進駐，規模達世界級，但二十多年來工安事件頻傳，大大小小爆炸火災不在少數，專家認...

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，車上連司機共5人落海，其中4人死亡，包括3名船員和司機，4名船員昨晚11點4...

你好好看一下FB我是誰！連千毅強勢喬「退貨糾紛」挨告

直播主連千毅去年在高雄街頭掀起「直播主之亂」，旗下直播網購事業「蘭庭精品」風波也不斷。郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因...

計程車落海4死 檢察官前往調查是單純意外或人為因素

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海，造成4人死亡慘劇，台中地檢署檢察官李基彰今天下午率法醫，前往童綜合醫院沙鹿院區停...

影／台62甲貨櫃車煞車失靈翻車影像曝光 驚險撞桿降速

楊姓貨櫃車司機今天中午駕駛貨櫃車，行經台62甲線出基隆端中正路匝道時，疑煞車失靈翻車，翻車過程的影像曝光，貨櫃車先撞斷路...

錢櫃火災自救會將提起團體訴訟 請求懲罰性賠償

錢櫃火災自救會在6月29日將團體訴訟意願書遞請法務局函送消基會，台北市議員應曉薇指出，消基會昨天已經函覆法務局同意承接此...

台中港5年內二度車輛落海 卡車、計程車落海共釀5死

台中港務消防隊表示，近5年來，港消二度到台中港搶救車落海意外，一次是3年前的卡車落海，駕駛死亡，今天凌晨計程車落海，司機...

路人侵入遭撞！ 台鐵斗南=大林死傷事故 雙向列車延誤

台鐵又有死傷事故。台鐵APP顯示，受3217次於斗南=大林間死傷事故影響，台鐵自下午2時16分起，斗南=大林間各次南下／...

高雄台88線上汽車自燃 車主逃下車未受傷

高雄鳳山區台88線往屏東方向1.5K處，在今早7點半左右，一輛汽車起火，車主李姓男子在火起當下迅速逃到車外，隨後高雄市消...

影／到郵局排隊領三倍券婦人突昏倒 警：婦人曾路倒

台南麻豆郵局今天上午開放購買振興三倍券，56歲郭鄭婦人排隊抽完號碼牌後，突然昏暈跌倒撞到頭部，從監視器畫面看出現場紅椅子...

中壢大樓火警3住戶送醫 疑似神桌起火

桃園市中壢區崁頂路上一棟9層樓大樓今早11點傳出火警，大火從第5層樓竄出，消防隊獲報趕往現場，出動12輛救護車及29名消...

雲林六輕驚傳大火 火勢已獲控制

麥寮六輕煉製二廠驚傳大火，有三名員工受傷送醫，所幸只是輕傷無大礙。雲林縣長張麗善抵達六輕管理部聽取災害簡報，她要求台塑六...

熱門新聞

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

影／台中計程車深夜衝落台中港碼頭沉入海 釀3死1失蹤

2名副局長將退休 周幼偉這樣形容此刻心境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。