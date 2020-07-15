影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，車上連司機共5人落海，其中4人死亡，包括3名船員和司機，4名船員昨晚11點40分在台中市梧棲區一家KTV前搭上計程車，成為司機和3名死者最後身影。

據了解，4名船員昨晚聚餐後，再到梧棲區一家KTV唱歌，昨晚11點40分，4人搭上謝姓司機開的計程車，要回工作船碼頭的船上休息，計程車今天凌晨開到碼頭，凌晨零時4分，計程車落海，司機和3名船員死亡，另一名船員破窗逃生。