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影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，車上連司機共5人落海，其中4人死亡，包括3名船員和司機，4名船員昨晚11點40分在台中市梧棲區一家KTV前搭上計程車，成為司機和3名死者最後身影。

據了解，4名船員昨晚聚餐後，再到梧棲區一家KTV唱歌，昨晚11點40分，4人搭上謝姓司機開的計程車，要回工作船碼頭的船上休息，計程車今天凌晨開到碼頭，凌晨零時4分，計程車落海，司機和3名船員死亡，另一名船員破窗逃生。

台中港務港勤公司總經理宋益進今天下午到醫院慰問死者家屬並給慰問金，船員管理公司人員也到醫院慰問給慰問金，並說將全力協助家屬申請意外險理賠，該公司表示，發生此意外，很遺憾。

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，4名死者最後在梧棲區一家KTV搭計程車，要返回碼頭工作船上。記者游振昇／翻攝
台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，4名死者最後在梧棲區一家KTV搭計程車，要返回碼頭工作船上。記者游振昇／翻攝

計程車 碼頭 梧棲

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