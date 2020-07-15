快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六輕管線已汰換工安仍難止息 有人認為魔鬼出在細節裡

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

六輕是國內最大的石化工業城，有60多座工廠進駐，規模達世界級，但二十多年來工安事件頻傳，大大小小爆炸火災不在少數，專家認定管線鏽蝕老舊是主因，台塑不惜重資投下千餘億元歷經十多年完成管線汰換，也更新最先進工安防護系統，但仍難止息事故，據多次工安事故調查中，不免發現的確是所謂「魔鬼出在細節裡」，連高科技檢測系統都防不勝防。

六輕多年來的工安事故，在每次調查資料中，事故發生幾乎都出在管線，六輕指出，管線總長度達近兩千公里，幾乎等於台北、高雄往返四趟的長度，因工廠靠海，易鏽易蝕是致命傷，歷年幾十次的爆炸火警，九成都是管線洩漏惹的禍。

也因此，台塑斥資一千四百六十億元歷經十幾年全面汰換老舊管線，到目前已汰換九成以上，連同去年四月管線大爆炸和這次爆炸的煉二廠也已都是新管線了。但為何還會引爆，且還一次接一次，幾乎是一年一爆，連雲林縣長張麗善為此也感不解與震怒。

六輕對花了一千多億更新管線及最先進的保安檢護系統，可說幾乎達到防範工安密不透水的地步，卻難能止爆，深感無奈。一位主管透露，除了管線採用最高等級材料，檢測系統也採用美國軍事規格的儀器，甚至組成一百二十人的公共管線巡檢小組，平均每人每天步行長達四十二公里，背著GPS儀器，以人工方式密集巡檢，但依舊無法杜絕爆炸意外。

「無語問蒼天」部分六輕主管頗為感嘆，但也有人認為「魔鬼藏在細節裡」，從幾年來的幾份六輕工安事故調查資料顯示，管線交接點及出現小裂縫造成氣體洩露是最大原因，去年四月大爆炸也是因管線出現小裂縫加上氣體加壓而引爆，這次也是因高壓冷卻系統洩漏起火。

在兩千公里管線中要偵測出不到幾公分的破洞裂口，的確不容易，但畢竟每次爆炸不僅帶來惶恐，萬一有害氣體擴散，不堪設想，六輕工安既難能做到零破洞，不妨以落實村落居家的安全疏散，方為良策。

六輕事故現場可看到密密麻麻的管線，雖都已汰換新管但仍發生洩漏引災，的確防不勝防。圖／雲林縣消防局提供
六輕事故現場可看到密密麻麻的管線，雖都已汰換新管但仍發生洩漏引災，的確防不勝防。圖／雲林縣消防局提供
六輕事故現場可看到密密麻麻的管線，雖都已汰換新管但仍發生洩漏引災，的確防不勝防。圖／雲林縣消防局提供
六輕事故現場可看到密密麻麻的管線，雖都已汰換新管但仍發生洩漏引災，的確防不勝防。圖／雲林縣消防局提供

工安 爆炸 六輕

延伸閱讀

影／六輕最新空拍搶救畫面 消防20部砲台車圍攻火場

影／六輕煉油廠爆炸重罰500萬！ 民眾：別再輕忽人命

六輕爆炸管理部稱無人受傷？ 消防局證實有3名員工受傷

六輕煉油廠爆炸重罰500萬 居民：巨響像打雷震動門窗

相關新聞

六輕管線已汰換工安仍難止息 有人認為魔鬼出在細節裡

六輕是國內最大的石化工業城，有60多座工廠進駐，規模達世界級，但二十多年來工安事件頻傳，大大小小爆炸火災不在少數，專家認...

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，車上連司機共5人落海，其中4人死亡，包括3名船員和司機，4名船員昨晚11點4...

你好好看一下FB我是誰！連千毅強勢喬「退貨糾紛」挨告

直播主連千毅去年在高雄街頭掀起「直播主之亂」，旗下直播網購事業「蘭庭精品」風波也不斷。郭姓網友砸數萬元豪買精品手錶，卻因...

計程車落海4死 檢察官前往調查是單純意外或人為因素

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海，造成4人死亡慘劇，台中地檢署檢察官李基彰今天下午率法醫，前往童綜合醫院沙鹿院區停...

影／台62甲貨櫃車煞車失靈翻車影像曝光 驚險撞桿降速

楊姓貨櫃車司機今天中午駕駛貨櫃車，行經台62甲線出基隆端中正路匝道時，疑煞車失靈翻車，翻車過程的影像曝光，貨櫃車先撞斷路...

錢櫃火災自救會將提起團體訴訟 請求懲罰性賠償

錢櫃火災自救會在6月29日將團體訴訟意願書遞請法務局函送消基會，台北市議員應曉薇指出，消基會昨天已經函覆法務局同意承接此...

台中港5年內二度車輛落海 卡車、計程車落海共釀5死

台中港務消防隊表示，近5年來，港消二度到台中港搶救車落海意外，一次是3年前的卡車落海，駕駛死亡，今天凌晨計程車落海，司機...

路人侵入遭撞！ 台鐵斗南=大林死傷事故 雙向列車延誤

台鐵又有死傷事故。台鐵APP顯示，受3217次於斗南=大林間死傷事故影響，台鐵自下午2時16分起，斗南=大林間各次南下／...

高雄台88線上汽車自燃 車主逃下車未受傷

高雄鳳山區台88線往屏東方向1.5K處，在今早7點半左右，一輛汽車起火，車主李姓男子在火起當下迅速逃到車外，隨後高雄市消...

影／到郵局排隊領三倍券婦人突昏倒 警：婦人曾路倒

台南麻豆郵局今天上午開放購買振興三倍券，56歲郭鄭婦人排隊抽完號碼牌後，突然昏暈跌倒撞到頭部，從監視器畫面看出現場紅椅子...

中壢大樓火警3住戶送醫 疑似神桌起火

桃園市中壢區崁頂路上一棟9層樓大樓今早11點傳出火警，大火從第5層樓竄出，消防隊獲報趕往現場，出動12輛救護車及29名消...

雲林六輕驚傳大火 火勢已獲控制

麥寮六輕煉製二廠驚傳大火，有三名員工受傷送醫，所幸只是輕傷無大礙。雲林縣長張麗善抵達六輕管理部聽取災害簡報，她要求台塑六...

熱門新聞

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

影／台中計程車深夜衝落台中港碼頭沉入海 釀3死1失蹤

2名副局長將退休 周幼偉這樣形容此刻心境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。