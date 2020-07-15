六輕管線已汰換工安仍難止息 有人認為魔鬼出在細節裡

六輕是國內最大的石化工業城，有60多座工廠進駐，規模達世界級，但二十多年來工安事件頻傳，大大小小爆炸火災不在少數，專家認定管線鏽蝕老舊是主因，台塑不惜重資投下千餘億元歷經十多年完成管線汰換，也更新最先進工安防護系統，但仍難止息事故，據多次工安事故調查中，不免發現的確是所謂「魔鬼出在細節裡」，連高科技檢測系統都防不勝防。

六輕多年來的工安事故，在每次調查資料中，事故發生幾乎都出在管線，六輕指出，管線總長度達近兩千公里，幾乎等於台北、高雄往返四趟的長度，因工廠靠海，易鏽易蝕是致命傷，歷年幾十次的爆炸火警，九成都是管線洩漏惹的禍。

也因此，台塑斥資一千四百六十億元歷經十幾年全面汰換老舊管線，到目前已汰換九成以上，連同去年四月管線大爆炸和這次爆炸的煉二廠也已都是新管線了。但為何還會引爆，且還一次接一次，幾乎是一年一爆，連雲林縣長張麗善為此也感不解與震怒。

六輕對花了一千多億更新管線及最先進的保安檢護系統，可說幾乎達到防範工安密不透水的地步，卻難能止爆，深感無奈。一位主管透露，除了管線採用最高等級材料，檢測系統也採用美國軍事規格的儀器，甚至組成一百二十人的公共管線巡檢小組，平均每人每天步行長達四十二公里，背著GPS儀器，以人工方式密集巡檢，但依舊無法杜絕爆炸意外。

「無語問蒼天」部分六輕主管頗為感嘆，但也有人認為「魔鬼藏在細節裡」，從幾年來的幾份六輕工安事故調查資料顯示，管線交接點及出現小裂縫造成氣體洩露是最大原因，去年四月大爆炸也是因管線出現小裂縫加上氣體加壓而引爆，這次也是因高壓冷卻系統洩漏起火。