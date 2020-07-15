影／台62甲貨櫃車煞車失靈翻車影像曝光 驚險撞桿降速

楊姓貨櫃車司機今天中午駕駛貨櫃車，行經台62甲線出基隆端中正路匝道時，疑煞車失靈翻車，翻車過程的影像曝光，貨櫃車先撞斷路口的號誌桿減緩速度，才沒有波及其他車輛。警方研判貨櫃車為減緩衝擊力道撞號誌桿，降低傷害。

警方調查，貨櫃車楊姓司機（62歲）酒測值為零，他向警方說，上午從新北市汐止走台62甲線要將貨櫃送到基隆市東岸貨櫃碼頭，因出中正路時有一處下坡路段，他並沒有開太快，但突然踩不到煞車，就往號誌桿先撞去，接著就翻車，幸好貨櫃沒有波及其他車輛。