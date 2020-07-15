錢櫃火災自救會將提起團體訴訟 請求懲罰性賠償

錢櫃火災自救會在6月29日將團體訴訟意願書遞請法務局函送消基會，台北市議員應曉薇指出，消基會昨天已經函覆法務局同意承接此案，協助受害人向錢櫃公司提起團體訴訟。受害者表示，此案是重大公安事件，期望法院未來審理時能做出懲罰性的賠償。

對此，北市法務局指出，錢櫃KTV火警事件發生已近3個月，副市長蔡炳坤明天將會同北市相關局處首長，針對市府關懷作為對外說明，包含北市府協助受害者向錢櫃公司求償並協調成立的情形；另外，未協調成立的受害者，也已由北市府法務局函請消基會協助進行團體訴訟，會中同時邀請消基會說明團訟相關事宜。

應曉薇說，很感謝消基會，看到受害者束手無策，希望透過團體訴訟盡速讓火災加害方負起所有應負之責任。另外，受害者表示，此案是重大公安事件，期望法院未來審理時能做出懲罰性的賠償，以追溯及嚇阻不法的業者，最嚴重可被勒令停業並課以超出實際所致損害的額外賠償。