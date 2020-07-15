台中港5年內二度車輛落海 卡車、計程車落海共釀5死
台中港務消防隊表示，近5年來，港消二度到台中港搶救車落海意外，一次是3年前的卡車落海，駕駛死亡，今天凌晨計程車落海，司機和3名乘客共4人死亡。
台中港務分公司主秘王國瑛表示，台中港區都有人車管制，計程車昨晚開進工作船碼頭，司機有定期通行證，對這個碼頭環境應熟悉，4名船員搭計程車回碼頭，船員生活地點在工作船上，對碼頭地形也熟，計程車今天凌晨開回碼頭落海，他感到意外，該碼頭照明正常，也有阻絕設施，發生意外他覺得遺憾。
台中港務消防隊副隊長曾星明表示，台中港近5年來，港消搶救過二次車落海意外，一次是2017年2月6日，一輛卡車落海，打撈上岸時，駕駛已死亡。
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