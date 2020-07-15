影／到郵局排隊領三倍券婦人突昏倒 警：婦人曾路倒
台南麻豆郵局今天上午開放購買振興三倍券，56歲郭鄭婦人排隊抽完號碼牌後，突然昏暈跌倒撞到頭部，從監視器畫面看出現場紅椅子並未坐滿，排隊人潮不多，並非壅擠造成跌倒，疑因是血糖低引起，麻豆消防分隊救護人員趕到將婦人送麻豆新樓醫院觀察，人無大礙已自行返家。
今天是郵局開放振興三倍券購買領取第一天，警方一早也派員到郵局外戒備及維護秩序，婦人突軟腳跌倒員警第一時間就前往處理，現場民眾也合力將婦人扶起坐在椅子上，麻豆消防分隊救護車也立刻趕到，為求慎重，警方也調閱監視器確認不是外力造成婦人跌倒。
警方說，經調監視器釐清，當時郵局外排隊人潮不多，婦人跌倒時並無人推擠情形，她抽完號碼牌走岀郵局隨即暈倒，現場員警也認出以往曾處理過該名婦女路倒案，研判是因血糖低導致一時暈眩摔倒，婦人疑似身體健康不佳，還要照顧一名弱勢孩子，幸好昏眩撞到頭部未造成重大傷害。
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