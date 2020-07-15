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中壢大樓火警3住戶送醫 疑似神桌起火

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區崁頂路上一棟9層樓大樓今早11點傳出火警，大火從第5層樓竄出，消防隊獲報趕往現場，出動12輛救護車及29名消防員前往灌救，約15分鐘內便將火勢撲滅，從火場中救出3名住戶，其中42歲黃姓男子，一度無呼吸心跳，經急救後已恢復心跳，15歲劉姓女子及35歲許姓女子，皆意識清楚，但遭嗆傷，3人都已送往桃園醫院。至於火警發生原因，初步研判為神明桌起火燃燒，但仍有待進一步建定釐清。

桃園市中壢區崁頂路上一棟9層樓大樓今早11點傳出火警，3名受傷住戶皆已送往桃園醫院。記者高宇震／翻攝
桃園市中壢區崁頂路上一棟9層樓大樓今早11點傳出火警，3名受傷住戶皆已送往桃園醫院。記者高宇震／翻攝

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