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中壢大樓火警3住戶送醫 疑似神桌起火
桃園市中壢區崁頂路上一棟9層樓大樓今早11點傳出火警，大火從第5層樓竄出，消防隊獲報趕往現場，出動12輛救護車及29名消防員前往灌救，約15分鐘內便將火勢撲滅，從火場中救出3名住戶，其中42歲黃姓男子，一度無呼吸心跳，經急救後已恢復心跳，15歲劉姓女子及35歲許姓女子，皆意識清楚，但遭嗆傷，3人都已送往桃園醫院。至於火警發生原因，初步研判為神明桌起火燃燒，但仍有待進一步建定釐清。
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