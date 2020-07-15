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離譜！男子在阿里山森鐵鐵軌盤腿靜坐 林鐵處報警法辦
有名男子今天在臉書社團「行車紀錄器影片上傳中心」以及IG，貼出盤腿坐在嘉義縣阿里山森鐵鐵軌上照片，阿里山林鐵及文資處獲報，查出事發地點在奮起湖車站45號平交道上，因該行為違反鐵路法，已向竹崎警分局報案，查出男子身分，將傳訊到案法辦。
林鐵及文資處說，從男子盤腿坐在鐵軌上的照片查看，地點在阿里山森鐵奮起湖車庫外鄰169縣道處、奮起湖車站45號平交道，照片未見小火車通過，時間待查，照片上有修行等文字。
當地竹崎警分局奮起湖派出所員警，追查男子網路IP位址，警方研判這名男子為了在網路出名，將照片貼臉書，引發部分網友留言批太扯了，林鐵文資處將照片提供警方偵辦，在車站廣播宣導，加強巡查，維護小火車安全。
奮起湖車站未接獲遊客報案，盤腿坐鐵軌行為，違反鐵路法第57條：「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」之規定，依據鐵路法第70條，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。
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