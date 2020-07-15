聽新聞
test
0:00 / 0:00
落石砸傷女遊客 宜蘭縣冬山新寮瀑布步道封閉2天觀察
宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道今天上午8點多，在1.45公里處木棧道發生落石，一名女性遊客閃避與即時蹲下，但頭部及肩部仍被擊中受傷。
林務局羅東林區管理處冬山工作站事故後，已將通往第二層瀑布的路段封閉(路程指標1公里後)，並設置告示牌，及在網站公告。
羅東林區管理處表示，據現場巡視員回報，落石大小目視直徑約50公分，發生落石處，之前未有明顯落石發生記錄，是否跟該處濕度高，又逢夏季，土石含水量變化大，抑或近日都有有感地震等原因所致？都有可能。
為了遊客安全，羅東林區管理處目前初步評估，至少封閉2天觀察，是否有再度落石之虞，也呼籲民眾，請勿前往第二層瀑布，行走其他步道時，在告示有注意落石處，快速通過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言