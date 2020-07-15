落石砸傷女遊客 宜蘭縣冬山新寮瀑布步道封閉2天觀察

宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道今天上午8點多，在1.45公里處木棧道發生落石，一名女性遊客閃避與即時蹲下，但頭部及肩部仍被擊中受傷。

林務局羅東林區管理處冬山工作站事故後，已將通往第二層瀑布的路段封閉(路程指標1公里後)，並設置告示牌，及在網站公告。

羅東林區管理處表示，據現場巡視員回報，落石大小目視直徑約50公分，發生落石處，之前未有明顯落石發生記錄，是否跟該處濕度高，又逢夏季，土石含水量變化大，抑或近日都有有感地震等原因所致？都有可能。