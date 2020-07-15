影／六輕煉油廠爆炸重罰500萬！ 民眾：別再輕忽人命

雲林縣長張麗善近中午抵達六輕管理部，張麗善表示對這起爆炸意外感到相當震驚、憤怒，當場要求台塑六輕立即成立調查小組，3天內提出報告，管理部副總陳文仰當場允諾會盡快提出。張麗善強調，去年4月7日爆炸意外後，已請六輕針對廠內3萬5千條管線進行體檢汰換，不解為何還會再次發生爆炸事故，要求六輕也要將事故廠區的管線進行詳細檢查。

環保局派員到場監測，在廠區1處上風處、2處下風處附近採樣，空汙部分以粒狀汙染物pm10汙染物偏高，依空氣汙染防治防第32條罰10至500萬，以最重罰則500萬開罰，環保局長鄭育麟說，廢水也已採樣送檢驗，目前等待檢驗結果出爐，視汙染程度會再行另外處分。

縣長張麗善說，現已要求塑化煉二廠勒令停工，縣府及行政院希望在此成立國家級災害應變中心，目前環保署環境事故小組已進駐林務局林務所，可就近就地看管。

張麗善表示，「沒有工安，就沒有產業」去年至今已進行3萬5千多條管線總體檢，需汰舊換新的管線已達到94%，縣府要求六輕嚴加管理，負起全責，擬定相關補償配套。有麥寮鄉民反映細胞簡訊在事發後半小時才收到，直言「根本罔顧人命！」張麗善也立即要求六輕事故處理流程必須加強督促管理。