影／基隆老婦提水上山失蹤 救援人員憂熱衰竭空拍找人

基隆市一名70多歲老婦昨天因山上的菜園水管破裂沒水，老婦人焦急提著2桶水上山查看，但到昨天深夜老婦還沒回家，家人報警搜救。今天上午救援人員持續上山，但至今仍沒有發現，救援人員擔心老婦是否因天氣太熱熱衰竭，加緊搜救中。

消防局表示，張姓74歲老婦昨天深夜仍未歸，家人在今天凌晨1點多報案，消防人員出動人車在山上搜尋，到晚間3點半仍未發現，今天上午8時繼續搜尋，

居民指出，老婦疑似山上的菜園水管破裂沒水，焦急地提著兩個水桶往上山查看，山上路線錯綜複雜，蛇也多，她只是去種菜，應不會往裡面走。

經警方、消防人員調監視器確認，老婦是往碇內街186巷後方山上走去，消防局出動暖暖分隊、空拍機共5車20多名警義消協助搜尋，到中午仍沒有結果。