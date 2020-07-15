快訊

英國「禁用華為5G」! 美中猜忌夾殺 首相強生的暗留伏筆?

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台62甲出口煞車失靈 貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

台62甲基隆端中正路出口，一輛貨櫃車今天中午近12時疑似煞車失靈，在出口處停不下來往前猛衝，撞斷號誌桿後翻車在路口才停下，機油漏滿地，差點波及其他車輛，幸好都沒有人受傷，警方及消防人員趕至處理。

今天中午近12時，一輛貨櫃車在下台62甲基隆中正路出口時，往前猛衝，撞斷號誌桿後翻車在路口，機油漏滿地，差點波及其他車輛，後方車輛駕駛見狀緊急煞停，才沒有撞上去，直呼好險。

消防人員趕至現場發現車頭下方卡住號誌桿，貨櫃已整個傾倒，但車頭和貨櫃還連接著，路口滿是機油，十分危險。駕駛酒測值為0。駕駛說，開到路口時不知怎地煞車突然失靈，煞不住就撞上去翻車，警方已到場採證，釐清肇事責任及事故原因。

受到事故影響，上下台62甲往瑞芳方向，及基隆中正路都塞車，警方到場疏導交通。

台62甲出口煞車失靈，貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車。記者游明煌／攝影
台62甲出口煞車失靈，貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車。記者游明煌／攝影
台62甲出口煞車失靈，貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車。記者游明煌／攝影
台62甲出口煞車失靈，貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車。記者游明煌／攝影
台62甲出口煞車失靈，貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車。記者游明煌／攝影
台62甲出口煞車失靈，貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車。記者游明煌／攝影

延伸閱讀

中職／牛棚守江山 兄弟本季零翻車

預拌混凝土車疑開太快翻車 猛壓計程車幸僅4人輕傷

影／仰德大道車禍...廂型車煞車失靈連環撞 釀6傷、1男童重傷

寶可夢阿伯又進化了！騎鐵馬插64支手機抓寶 網驚：會不會翻車

相關新聞

影／計程車載4船員疑因天雨視線差落海釀4死 家屬痛哭

「只能怨我弟搭錯車」，台中港工作船碼頭4名船員昨晚到台中梧棲聚餐後要回工作船，計程車謝姓司機開車載4人到碼頭時，疑因當時...

六輕爆炸管理部稱無人受傷？ 消防局證實有3名員工受傷

麥寮六輕煉製二廠火災事故，原先六輕管理部指稱這起工安火警無人受傷，但事後傳出有3人受傷，雲林縣消防局證實有3人受傷，但都...

影／台62甲出口煞車失靈 貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車

台62甲基隆端中正路出口，一輛貨櫃車今天中午近12時疑似煞車失靈，在出口處停不下來往前猛衝，撞斷號誌桿後翻車在路口才停下...

離譜！男子在阿里山森鐵鐵軌盤腿靜坐 林鐵處報警法辦

有名男子今天在臉書社團「行車紀錄器影片上傳中心」以及IG，貼出盤腿坐在嘉義縣阿里山森鐵鐵軌上照片，阿里山林鐵及文資處獲報...

落石砸傷女遊客 宜蘭縣冬山新寮瀑布步道封閉2天觀察

宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道今天上午8點多，在1.45公里處木棧道發生落石，一名女性遊客閃避與即時蹲下，但頭部及肩部仍被擊中...

影／六輕煉油廠爆炸重罰500萬！ 民眾：別再輕忽人命

雲林縣長張麗善近中午抵達六輕管理部，張麗善表示對這起爆炸意外感到相當震驚、憤怒，當場要求台塑六輕立即成立調查小組，3天內...

影／基隆老婦提水上山失蹤 救援人員憂熱衰竭空拍找人

基隆市一名70多歲老婦昨天因山上的菜園水管破裂沒水，老婦人焦急提著2桶水上山查看，但到昨天深夜老婦還沒回家，家人報警搜救...

六輕煉油廠爆炸重罰500萬 居民：巨響像打雷震動門窗

六輕煉製二廠今早發生爆炸起火，經約兩小時灌救，火勢已控制，且無人傷亡，六輕說，是製程中的高壓冷卻系統洩漏，遇管線內的氫氣...

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

六輕煉二廠今天上午再發生爆炸起火，火勢雖已控制，但仍持續灌救降溫中，雲林縣長張麗善趕往六輕聽取災害簡報，一度震怒，她說，...

影／關火災警報119立即知 台南8家KTV建置數位通報系統

鑑於台北市錢櫃KTV火警釀成6死重大公安事件，台南市消防局、台灣消防科技文教協會及台南轄區錢櫃、賓士、好樂迪等8家KTV...

三峽無照少年撞警車亡 侯友宜要警方做好預防

新北市三峽區今天凌晨發生一起16歲青少年無照、闖紅燈，攔腰撞上警車的車禍，1名陳姓少年騎士死亡、員警也受傷送醫，新北市長...

六輕煉油廠疑爆炸後起火燃燒 濃煙漫天消防全面灌救中

雲林縣麥寮鄉六輕今天上午約9時許傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的SM廠濃煙高竄，遠在數公里外都看到濃煙，隨後冒出火光，除六...

熱門新聞

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

影／台中計程車深夜衝落台中港碼頭沉入海 釀3死1失蹤

誘使學生欠賭債再逼錄裸舞 嘉義不法集團14人遭捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。