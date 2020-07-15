影／台62甲出口煞車失靈 貨櫃車猛衝撞斷號誌桿翻車

台62甲基隆端中正路出口，一輛貨櫃車今天中午近12時疑似煞車失靈，在出口處停不下來往前猛衝，撞斷號誌桿後翻車在路口才停下，機油漏滿地，差點波及其他車輛，幸好都沒有人受傷，警方及消防人員趕至處理。

今天中午近12時，一輛貨櫃車在下台62甲基隆中正路出口時，往前猛衝，撞斷號誌桿後翻車在路口，機油漏滿地，差點波及其他車輛，後方車輛駕駛見狀緊急煞停，才沒有撞上去，直呼好險。

消防人員趕至現場發現車頭下方卡住號誌桿，貨櫃已整個傾倒，但車頭和貨櫃還連接著，路口滿是機油，十分危險。駕駛酒測值為0。駕駛說，開到路口時不知怎地煞車突然失靈，煞不住就撞上去翻車，警方已到場採證，釐清肇事責任及事故原因。