六輕煉油廠爆炸重罰500萬 居民：巨響像打雷震動門窗

六輕煉製二廠今早發生爆炸起火，經約兩小時灌救，火勢已控制，且無人傷亡，六輕說，是製程中的高壓冷卻系統洩漏，遇管線內的氫氣，隨即起火，經剿步採樣對人體無害。雲林縣長張麗善趕往了解中。麥寮鄉各級民代和公所在六輕靜坐抗議，才一年初頭就爆兩次，他們無言抗議，靜待六輕出面說明。

「轟一聲巨響，像在打雷，地面還震動」家住距離六輕北側大門約一公里多的縣議員許志豪說，當時他正和朋友在家泡茶，突然一聲巨響，地面和門窗還震了一下，大家以為是天上打雷，跑到屋外看，看到六輕冒出濃煙，才知道又出事了。

六輕麥寮管理處副總經理陳文仰出面說明，他說，煉油二廠在製程中，高壓冷卻系統外洩，加上管線內含氫氣遇到空氣，所以馬上引起火警，目前火勢已全面控制了，須待管線內的氣體燒完，火勢也會熄滅，目前都只能做灌水減溫，一切都已控制，且無人傷亡。

陳文仰並指出，經初步檢測空氣含量並不會對人體造成影響，請大家放心。