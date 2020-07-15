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六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

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六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

聯合報 / 記者陳苡葳蔡維斌／雲林縣即時報導

六輕煉二廠今天上午再發生爆炸起火，火勢雖已控制，但仍持續灌救降溫中，雲林縣長張麗善趕往六輕聽取災害簡報，一度震怒，她說，就任以來積極要求工安並組成小組監督六輕管線汰換已達九成，她甚感不解為何還會再爆炸，她要求六輕三天內提出具體調查報告。縣議會六輕監督小組也強調若再不改善，不排除要求六輕全面停工。

六輕今早煉油二廠發生爆炸起火，遠在兩公里外都受門窗震動，足顯威力強大，目前廠區已由消防水砲車進行噴灌降溫，火勢大致控制，但仍需持續讓管線內殘留氣體燒盡，火勢才可望熄滅。

人在草嶺山區主持動工的雲林縣長張麗善獲報，馬上在中午趕到六輕，消防局長林文山簡報整個搶救過程與現況。張麗善當場表達憤怒之意，「無工安就無產業」她說，一上任就與六輕監督小組積極推動五千多條管線及各項機件的汰換，希望在汰換後，帶給地方安心和安全。

「才一年連爆兩次」，張麗善說，她甚感遺憾和憤怒，到底原因出在哪裡，去年四月七日大爆炸，為何今天又再爆，縣府團隊雖以空汙法罰五百萬元，但光罰錢解決不了，她要求六輕三天內提出調查報告，以安民心。

議會六輕監督小組召集人黃文祥則直言，如果一再要求再不改善，該小組建議縣府要求六輕全面停工。地方各級民代則要求加強緊急通報系統的通報速度，以免有毒氣體擴散影響居民。

六輕管理部副總經理陳文仰則當眾向大家躹躬道歉並會全力搶救和改善，期待能到零工安，但他強調，六輕目前有六十多個廠，四大公司對工安十分重視，每次會議都提升到董事長層級，所用工安設備也都是最好的，他們會再努力全面改善，不用三天，六輕會以最快速度向縣府提出報告。

台塑六輕上午發生火警，濃煙漫天到中午未消。記者黃仲裕/攝影
台塑六輕上午發生火警，濃煙漫天到中午未消。記者黃仲裕/攝影
雲林縣長張麗善震怒，質疑六輕已換管線，為何還一爆再爆，要求六輕三天內提出調查報告。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善震怒，質疑六輕已換管線，為何還一爆再爆，要求六輕三天內提出調查報告。記者蔡維斌／攝影
六輕副總陳文仰當眾躹躬道歉。記者蔡維斌／攝影
六輕副總陳文仰當眾躹躬道歉。記者蔡維斌／攝影
台塑六輕上午發生火警，濃煙漫天到中午未消。記者黃仲裕/攝影
台塑六輕上午發生火警，濃煙漫天到中午未消。記者黃仲裕/攝影
台塑六輕上午發生火警，濃煙漫天到中午未消。記者黃仲裕/攝影
台塑六輕上午發生火警，濃煙漫天到中午未消。記者黃仲裕/攝影
六輕火勢已控制但仍不斷燃燒，預估將會再燒一到兩天。圖／雲林消防局提供
六輕火勢已控制但仍不斷燃燒，預估將會再燒一到兩天。圖／雲林消防局提供
六輕火勢已控制但仍不斷燃燒，預估將會再燒一到兩天。圖／雲林消防局提供
六輕火勢已控制但仍不斷燃燒，預估將會再燒一到兩天。圖／雲林消防局提供

六輕

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