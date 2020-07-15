六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

六輕煉二廠今天上午再發生爆炸起火，火勢雖已控制，但仍持續灌救降溫中，雲林縣長張麗善趕往六輕聽取災害簡報，一度震怒，她說，就任以來積極要求工安並組成小組監督六輕管線汰換已達九成，她甚感不解為何還會再爆炸，她要求六輕三天內提出具體調查報告。縣議會六輕監督小組也強調若再不改善，不排除要求六輕全面停工。

六輕今早煉油二廠發生爆炸起火，遠在兩公里外都受門窗震動，足顯威力強大，目前廠區已由消防水砲車進行噴灌降溫，火勢大致控制，但仍需持續讓管線內殘留氣體燒盡，火勢才可望熄滅。

人在草嶺山區主持動工的雲林縣長張麗善獲報，馬上在中午趕到六輕，消防局長林文山簡報整個搶救過程與現況。張麗善當場表達憤怒之意，「無工安就無產業」她說，一上任就與六輕監督小組積極推動五千多條管線及各項機件的汰換，希望在汰換後，帶給地方安心和安全。

「才一年連爆兩次」，張麗善說，她甚感遺憾和憤怒，到底原因出在哪裡，去年四月七日大爆炸，為何今天又再爆，縣府團隊雖以空汙法罰五百萬元，但光罰錢解決不了，她要求六輕三天內提出調查報告，以安民心。

議會六輕監督小組召集人黃文祥則直言，如果一再要求再不改善，該小組建議縣府要求六輕全面停工。地方各級民代則要求加強緊急通報系統的通報速度，以免有毒氣體擴散影響居民。