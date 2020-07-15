影／關火災警報119立即知 台南8家KTV建置數位通報系統

鑑於台北市錢櫃KTV火警釀成6死重大公安事件，台南市消防局、台灣消防科技文教協會及台南轄區錢櫃、賓士、好樂迪等8家KTV試辦數位消防通報系統，透過該系統與消防局救災救護指揮中心連線，一旦有場所火警自動警報設備開關關閉時，訊號經過雲端伺服器隨即通知救災救護指揮中心，消防局指出，第一時間發現狀況及早應變。

台南市長黃偉哲、市議員林易瑩等人上午赴消防局，了解演練實況。黃偉哲說，錢櫃林森分店火警，初步調查結果該店火警受信總機因施工關閉，導致火災發生初期相關消防安全設備沒有動作，進而現場無人能即時應變，造成嚴重傷亡事故。

他表示，台南市消防局與業者試辦數位消防通報系統，如果業者關閉通報系統，第一時間救災救護指揮中心立即了解為何關閉通報系統，如果是施工，施工期間該如何安全維護，另沒有正當理由無故關閉通報系統，需查明究竟是系統失效或人為蓄意關閉，如人為蓄意關閉，行政單位應做應有處分。

台北市錢櫃KTV火警釀成6死重大公安事件，台南市府經發、消防、工務及警察局等相關單位前往錢櫃台南店突檢稽查，當場指示不合格事項務必追蹤改善直至符合規定外，另全面清查台南市列管KTV等類似營業場所，消防局於5月11日全面完成清查，總計清查218家，包括216家KTV及2 家複合式娛樂大樓。