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六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

楊梅警執行威力掃蕩 維護轄區治安

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

由於近日國內發生多起重大治安案件，為避免引發模仿效應，造成治安危害及民眾恐慌，桃園市楊梅警分局規劃昨天晚上針對轄內易滋事場所規劃掃蕩臨檢勤務。

楊梅分局長黃富村親自率隊執行掃蕩臨檢勤務，針對楊梅區轄內，所列管的幫派組合經常活動處所及青少年易聚集吸毒的網咖、汽車旅館等處所、對治安恐有危害之地點執行臨檢勤務，充分展現警方維護治安、打擊不法之決心，並持續對業者進行約制，宣導聚眾鬥毆及槍擊等暴力事件發生時應立即通報警方到場處理。

黃富村表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，此外，針對黑道幫派分子暴力犯罪、街頭鬥毆等不法案件必會持續蒐證檢肅維護地方治安；呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

桃園市楊梅警分局規劃昨天晚上針對轄內易滋事場所規劃掃蕩臨檢勤務。記者高宇震／翻攝
桃園市楊梅警分局規劃昨天晚上針對轄內易滋事場所規劃掃蕩臨檢勤務。記者高宇震／翻攝
桃園市楊梅警分局規劃昨天晚上針對轄內易滋事場所規劃掃蕩臨檢勤務。記者高宇震／翻攝
桃園市楊梅警分局規劃昨天晚上針對轄內易滋事場所規劃掃蕩臨檢勤務。記者高宇震／翻攝

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