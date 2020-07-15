影／計程車載4船員疑因天雨視線差落海釀4死 家屬痛哭

「只能怨我弟搭錯車」，台中港工作船碼頭4名船員昨晚到台中梧棲聚餐後要回工作船，計程車謝姓司機開車載4人到碼頭時，疑因當時港區下大雨視線差，司機開過頭，緩慢左轉後落海，車上李姓船員在海中嚇得酒醒，踹破車窗逃生，他游到岸際，等退潮後再爬上岸打119求救，事隔一小時，大批消防和海巡人員下海搜救，到今天早上確認司機和3名船員共4人死亡；警方初步研判，應是大雨視線不佳，造成司機誤判方向開車落海。

台中港務警察總隊調查，4名船員昨晚到梧棲聚餐後搭計程車要回台中港工作船碼頭的船上休息，41歲謝姓計程車司機載4人，昨天凌晨開抵碼頭，從碼頭監視器畫面看出，凌晨零時4分，計程車抵達碼頭後，原應左轉時未左轉，超過港區叉路後再左轉，再緩慢落海。

車上的李姓船員在海中漂浮一小時，在水中緊捉岸際，等退潮後爬梯上岸，凌晨1點13分打119求救，海巡人員到場發現，52歲李男有酒味，台中港務消防隊和海巡人員到場搜救，並派大型吊車協助，今天凌晨3點多，找到計程車沈入位置，陸續在車內拉出昏迷的52歲黃姓船員、71歲許姓船員和41歲謝姓司機，拉上岸CPR仍無效，送醫急救不治。

李姓船員說，他坐在司機後方，聚餐時有喝酒，上車就睡覺，計程車落海他才驚醒，慌亂下用腳用力踹車門，踹破一片車窗，他從破洞逃出，有聽到另一名船員喊救命，也從破洞逃出，但不知是否有獲救，警方今天早上6點多，在事故地點一公里外的海域，找到楊姓船員遺體，研判就是逃出卻無力游上岸死亡的船員。

死亡的黃姓船員大姐今天和他妻子女兒到碼頭痛哭說，她小弟在當船員已10年，育有一子一女，一周前才從北部換到中部工作，她到現場發現，碼頭沒有標示，開車可能容易誤判方向落海，她只求警方查明計程車落海原因，但也無法怨司機，只能說小弟「搭錯車」，搭車的時機不對。