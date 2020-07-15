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三峽無照少年撞警車亡 侯友宜要警方做好預防

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市三峽區今天凌晨發生一起16歲青少年無照、闖紅燈，攔腰撞上警車的車禍，1名陳姓少年騎士死亡、員警也受傷送醫，新北市長侯友宜表示，青少年因為無照駕駛造成死亡的趨勢升高，他呼籲不可無照駕駛、飆車，也提醒警方要努力做好預防措施。

侯友宜表示，保護青少年是警方在暑假的重點工作，尤其如何淨化青少年成長環境等相關犯罪宣導是重點，他昨天提醒警方，青少年飆車要事先採取有效預防，警察同仁執勤過程要注意安全，三峽分局同仁昨天接獲民眾報案，疑似有青少年飆車聚集，在值勤途中碰上無照駕駛的少年、撞上警車死亡。

侯友宜表示，這是不幸的事件，警察同仁認真努力值勤，在無照駕車這方面確實要努力提醒，不但不可飆車、也不可無照駕駛，警方已檢討多次，青少年因無照駕駛造成死亡的趨勢有上升，呼籲青少年不要無照駕駛、飆車，才能有一個良好健康的暑假生活。

新北市長侯友宜表示，青少年因為無照駕駛造成死亡的趨勢升高，他呼籲不可無照駕駛、飆車，也提醒警方要努力做好預防措施。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，青少年因為無照駕駛造成死亡的趨勢升高，他呼籲不可無照駕駛、飆車，也提醒警方要努力做好預防措施。記者江婉儀／攝影

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