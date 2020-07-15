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六輕煉油廠疑爆炸後起火燃燒 濃煙漫天消防全面灌救中
雲林縣麥寮鄉六輕今天上午約9時許傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的SM廠濃煙高竄，遠在數公里外都看到濃煙，隨後冒出火光，除六輕消防隊及雲林縣消防局，鄰近消防隊也趕往支援，據了解目前尚無人受傷，仍全面搶救中。
位於六輕北門的麥寮廠區塑化公司煉製二廠今天上午09時發生RDS#2單元異常，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控制。
部分民眾在廠區附近拍攝的影片顯示，廠房冒出大火，火勢不小，六輕消防隊已全面灌救中，鄰近管線關閉，相鄰廠房也嚴加控管，嚴防火勢擴散，目前仍在搶救中。
六輕對於火警情況仍全面掌握中，稍後才會對外說明，不過網路已有不少人出火警的照片和影片。
消防局表示，事發當時有傳出爆炸聲並有黑煙，初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約2000平方公尺，已派遣大隊、麥寮分隊、北五分隊等12輛消防車、23名消防人員前往現場救災，現場由消防局長林文山指揮搶救；塑化消防隊出動11輛消防車、53名人員由第三大隊副大隊長指揮搶救。
環保局也已派員到場監控採樣，目前監測是煉製二廠的塑化物加熱爐起火燃燒，排除毒化物。相關人員正在計算面積，若有影響空污將會開罰，以最重處分。
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