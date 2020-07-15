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影／防疫期間宣導反性騷 女警拍影片燒光碟進國小校園
因應暑假將來臨，但又適逢新冠肺炎防疫期間，各中小學尚未開放公家機關進入校園宣導政令，台中市第五警分局為強化保護婦幼安全工作及守護兒童人身安全，特別請女警張又孋製作婦幼安全宣導影片，分為「跟蹤篇」、「騷擾篇」，並將影片燒成光碟後，陸續在7日至14日將光碟送到轄區14所國小，讓學校可在朝會等時間，播放影片，強化自我防護認知的觀念及捍衛身體的自主權。
台中市第五警分局表示，衛生福利部統計去年全台性騷擾申訴事件調查結果成立達647件，移送司法機關偵查373件，分局重視婦幼安全，也為了防制性騷擾事件的發生，因應疫情之故不便直接進入校園宣導，便由「五大心防暴宣導團」製作「婦幼抱抱」性騷擾防制及跟蹤性騷擾宣導影片協請轄內校方進行宣導。
第五警分局表示，影片請來松安所女警張又孋協助，分為「跟蹤篇」、「騷擾篇」，主要針對孩子遭到陌生人跟蹤或肢體上性騷擾時，在發生的當下應該保持冷靜，並觀察附近環境，尋求周遭人士的協助，也可以利用哨子或發出聲響將陌生人嚇跑，達到保護自己人身安全目的，杜絕性騷擾事件發生。希望藉由生動的影片，讓學童能夠深刻瞭解到遭受性騷擾時應有的處置並勇於制止，免於遭受跟蹤及性騷擾的傷害。
第五警分局長郭士傑說，每個孩子都是父母的寶貝，一旦危害發生，將導致無法彌補的創傷，因此及早讓孩子認識身體自主權及自我保護觀念是非常迫切的事，面臨性騷擾的時候，在校園內應通知師長；在校園外則可至派出所或主管機關提出申訴協助，勇敢說「不」才是保護自己的第一要件。
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