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買三倍券太踴躍！90分鐘賣出16.6萬份 郵局當機13分鐘

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3倍券開賣郵局湧人潮 苗警提高見警率嚴陣以待

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

全國郵局今天開放購買紙本振興三倍券，苗栗縣各地郵局湧現人潮，苗栗警方加強周邊交通疏導及巡邏守望，增加見警率，防止遭竊、遭搶等狀況，協助振興券發放工作平安、順利、圓滿。

警方說，振興券分裝、運送、保管期間，警方規畫押送安維勤務，期能安全分送至郵局，並加強金融機構安全維護工作，24小時不間斷加強巡邏，希望嚴密滴水不漏的做好安全維護工作。

另近來振興券的詐騙案件時有耳聞，警方也提醒民眾，金融機構不會主動發送信用卡綁訂，或預購失敗等簡訊，呼籲大家應多加留意提高警覺，有任何與詐騙相關問題，請多加利用165反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線查證，警方會立即派員協助查處。

苗栗警察分局分局長賴銘助表示，民眾可於今天至12月31日止，持健保卡至全國各郵局或於超商、網路領購振興三倍券，也可使用行動支付、電子票證及信用卡等數位通路，選擇的領購方式多樣化，可以盡量避開領購尖峰，減少排隊等候時間。

全國郵局今天開放購買紙本振興三倍券，苗栗縣各地郵局湧現人潮，苗栗警方增加見警率，防止發生意外。圖／苗栗警察分局提供
全國郵局今天開放購買紙本振興三倍券，苗栗縣各地郵局湧現人潮，苗栗警方增加見警率，防止發生意外。圖／苗栗警察分局提供
全國郵局今天開放購買紙本振興三倍券，苗栗縣各地郵局湧現人潮，苗栗警方增加見警率，防止發生意外。圖／苗栗警察分局提供
全國郵局今天開放購買紙本振興三倍券，苗栗縣各地郵局湧現人潮，苗栗警方增加見警率，防止發生意外。圖／苗栗警察分局提供

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