3倍券開賣郵局湧人潮 苗警提高見警率嚴陣以待

全國郵局今天開放購買紙本振興三倍券，苗栗縣各地郵局湧現人潮，苗栗警方加強周邊交通疏導及巡邏守望，增加見警率，防止遭竊、遭搶等狀況，協助振興券發放工作平安、順利、圓滿。

警方說，振興券分裝、運送、保管期間，警方規畫押送安維勤務，期能安全分送至郵局，並加強金融機構安全維護工作，24小時不間斷加強巡邏，希望嚴密滴水不漏的做好安全維護工作。

另近來振興券的詐騙案件時有耳聞，警方也提醒民眾，金融機構不會主動發送信用卡綁訂，或預購失敗等簡訊，呼籲大家應多加留意提高警覺，有任何與詐騙相關問題，請多加利用165反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線查證，警方會立即派員協助查處。