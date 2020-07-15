疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

雲林縣麥寮鄉六輕今天上午約九時許傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的SM廠濃煙高竄，遠在數公里外都看到濃煙，除六輕消防隊及雲林縣消防局鄰近消防隊也趕往支援，據了解目前尚無人受傷，仍全面搶救中。

位於六輕北門的麥寮廠區塑化公司煉製二廠今天上午09時發生RDS#2單元異常，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控制。

部分民眾廠區附近拍攝的影片，廠房冒出大火，火勢仍不小，六輕消防隊已全面灌救中，鄰近管線關閉，相鄰廠房也嚴加控管，嚴防火勢擴散，目前仍在搶救中。

六輕對於火警情況仍全面掌握中，稍後才會對外說明，不過網路已有不少人出火警的照片和影片，是真是假仍有待進一步查證。

消防局表示，聽到六輕有爆炸聲，並有黑煙。派遣大隊、麥寮分隊、北五分隊人車前往現場，計消防車輛10輛、消防人員17名，目前由第三大隊副大隊長指揮搶救。環保局也派員到場監控採樣。