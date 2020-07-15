社區治安會議 白河警護果勤務警民聯手防宵小
近日為愛文芒果、火龍果盛產期，台南市白河警分局昨在東山區頂田社區活動中心辦理社區治安會議，警方除持續展開護果勤務，也與鄉親對談宣導，希望結合民力，守住農民辛苦成果。
會中由東河派出所所長黃俊雄、里長林俊儀共同主持，副分局長李忠憲率防治組組長鄭慶盛、偵查隊隊長記堂源等參與，持續提醒民眾交通安全注意大型車內輪差、戴安全帽、防詐防假檢假借款等重點宣導。
李忠憲表示，警方對農民辛苦栽種農產品的保護至為重視，將持續規劃護果專案勤務，結合民間力量，一同守護財產，好讓里民安心。
警方表示，除建立詳盡各區農產品熟成時序表，並針對各時期盛產農作物，採取重點地區，不分晝夜巡邏防竊賊，同時呼籲果農，若有看到可疑人車，務必第一時間通報警方，防止宵小蠢動。
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