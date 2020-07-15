台中婦人接刑大電話要「監管帳戶」警員直接打電話查證
台中市黃姓婦人8日晚間慌張跑進第六警分局何安所求助，黃婦稱接獲高雄市刑大的偵查員電話，告知自己涉嫌一起到半手機案件，需要配合辦案，並「監管帳戶」，派出所警員一聽到關鍵字，直接就說是典型的詐騙老梗，直接打到高雄市刑大查證，另也教導黃婦，可直接撥打高市刑大的機關電話，或是打165反詐騙專線，就能保住血汗錢。
中市警第六分局何安派出所員警黃靖憲、魏崑峰8日晚間6時許在所內執勤時，黃姓婦人（61歲）氣喘吁吁跑進派出所，黃婦直接向兩警求助，她接獲自稱高雄市刑大陳姓偵查員來電，告知身分遭人盜辦手機，需要配合辦案，並要求將帳戶內僅存的3萬元存款交出監管。
兩警一聽到監管帳戶，就直接告知黃婦「這是詐騙老梗」，另外也教導黃婦可直接撥打該單位的公務電話查證，也當著黃婦的面撥打電話，聯繫高雄市刑大確認，確認黃婦並無涉及相關詐騙案件，黃婦才放心，並感謝兩警積極協助，才保住血汗錢。
警方呼籲，檢警辦案不會使用電話做筆錄、電話通知監管帳戶，更不會透過電話要求民眾匯款或轉帳，民眾如接獲疑似詐騙電話，莫慌張，可先向派出所尋求協助，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」並撥打「165反詐騙」諮詢專線電話，提高防詐騙之共識與警覺，避免讓自己受騙，損失財物。
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