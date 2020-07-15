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一早趕領三倍券？ 台南麻豆郵局一婦人排隊時突倒地送醫
三倍券今天開賣，台南麻豆郵局一早就有民眾趕排隊，在上午9點開始抽號碼牌時，56歲郭鄭婦人突然軟腳倒地，頭部撞到地上，在現場警戒的麻豆派出所員警立刻通知麻豆消防分隊趕來救護， 婦人神智清醒，研判是血糖過低，緊急處理後已送到麻豆新樓醫院。
麻豆派出所所長林建男剛好前往了解領取人潮情況，目擊婦人不適，立刻和值勤員警將她扶起，因婦人頭部撞到地上，雖無明顯外傷，仍趕緊通知麻豆消防分隊前來救護，調閱監視器畫面婦人剛好要抽號碼牌，接著就軟腳並不是受到其他外力，研判是血糖低。
麻豆派出所所長林建男表示，麻豆郵局今天領取人潮並不多，現場也準備椅子，排隊民眾可以坐著等，接著抽號碼牌，一批開放30人進入領取，該名婦人可能是一時血糖太低，也提醒民眾，尤其是上了年紀或有慢性疾病者，避開高溫時段，也要記得吃飯及吃藥，避免久候天氣又熱發生不適。
經調監視器釐清，該跌倒民眾並無人推擠情形，抽完號碼牌走岀郵局隨即暈倒，同仁以往曾處理過該民路倒案，研判是血糖低致ㄧ時暈眩摔倒。
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