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半夜騎鐵馬拖狗跑到四肢破皮流血死亡 狠心飼主判刑3月

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市黃姓男子去年7月17日深夜把所養的1隻中型犬綁在腳踏車後，跟著他在東區中華路上跑超過1小時，好心路人發現狗跟在車後跑，導致狗狗四肢破皮流血受傷，路人指責並將受虐狗狗送醫急救45分鐘，仍熱衰竭傷重不治，黃辯稱帶狗狗外出運動，台南地院認他以訓練體能之名達成虐待之實，犯動物保護法處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年7月17日晚間10時許，在東區路上，黃先將狗繩套在將其所飼養的敖犬與秋田犬混血犬隻的脖子上後，繼繫在腳踏車後，強迫該犬隻運動超過1小時，致犬隻嘴部及四肢腳掌流血體力無法負荷而倒臥在路旁。翌日凌晨0時4分，經路過民眾發現後報警處理，並將犬隻送往動物醫院救治，經獸醫持續急救約45分後仍因四肢腳掌流血、體溫過高逾41度、腹部皮下有出血斑、熱衰竭凝血功能障礙而死亡。

黃辯稱，飼養犬隻已經3年了，因犬隻有30幾公斤，他在夜市擺攤回家後都會帶犬隻出去運動，案發當時，他是被民眾攔下才知犬隻腳掌已經流血，並隨同開車的路人一起將犬隻送到動物醫院救治，他之前並未發現犬隻有任何狀況，可能因此被民眾誤會他虐待犬隻。

葉姓民眾指出，當晚騎機車經過案發地點，看見1隻狗躺在路旁哀嚎喘息，四肢及嘴角有流血，地上也都是血，他便停車問飼主狗怎麼會這樣，飼主回說「這是他的狗在訓練體能，只是在喘而已」；他認為情況不對就質問飼主，並拿手機錄影，看到附近100公尺都有狗的血印，並通知友人開車過來載狗到醫院，友人開車到達後，狗已經起不來了，飼主還拒絕到醫院硬拖著狗要騎腳踏車離開。

葉表示，他把飼主攔下將狗抬到友人的車上載到醫院，到醫院時醫生說狗體溫過高需剃毛降溫，但飼主卻說狗才剛換毛不要剃，飼主當時身上有酒味，問飼主事情都回答不清楚，且醫院動手術要填寫資料，飼主也寫的不清不楚，整個過程中覺得飼主根本沒有把那隻狗當一回事，一直到警察來，才假裝關心狗。

陳姓民眾證稱，當時騎機車經過案發地點，看見有狗躺在路邊吐血哀嚎，四肢都破皮，飼主就站在旁邊，他過去問飼主狗的狀況，飼主說沒關係那是訓練體能很正常不需送醫，最後是他和其他人一起硬把狗送去醫院。

台南地院審酌，黃明知保護動物，是現代社會的普世價值，尤其犬貓是人類最好的朋友，與飼主所建立的密切、依賴關係，理應加以善待，然黃僅因個人好惡，滿足自己心理需求，故意以訓練體能之名達成虐待之實，讓犬隻經送動物醫院急救後，仍因熱衰竭凝血功能障礙產生不治死亡。兼衡黃犯後未能坦白承認，猶飾詞狡辯，毫無悔意。

台南地院認黃姓飼主以訓練體能之名達成虐待之實，犯動物保護法處3月徒刑，可上訴。翻攝自《爆料公社》
台南地院認黃姓飼主以訓練體能之名達成虐待之實，犯動物保護法處3月徒刑，可上訴。翻攝自《爆料公社》
好心路人發現後報警處理，並將犬隻送往動物醫院救治，經獸醫持續急救約45分後，仍因熱衰竭凝血功能障礙不治。翻攝自《爆料公社》
好心路人發現後報警處理，並將犬隻送往動物醫院救治，經獸醫持續急救約45分後，仍因熱衰竭凝血功能障礙不治。翻攝自《爆料公社》
葉姓男子等人將狗抬到友人的車上載到醫院急救，狗狗嘴部及四肢腳掌流血，留下斑斑血跡。翻攝自《爆料公社》
葉姓男子等人將狗抬到友人的車上載到醫院急救，狗狗嘴部及四肢腳掌流血，留下斑斑血跡。翻攝自《爆料公社》

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