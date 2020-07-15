三峽16歲無照少年闖紅燈攔腰撞警車 騎士當場死亡3人傷

新北市三峽今天凌晨發生一起16歲青少年無照、闖紅燈，攔腰撞上警車的車禍，釀1死3傷。該16歲陳姓少年騎士及後座蘇姓少年均當場飛離機車，騎士送醫時已無生命跡象，蘇姓少年則手骨折；受困警車內的孫姓及黃姓警員被立刻破車救出，23歲孫警、黃警分別是臉部及手指遭玻璃割傷，3人送亞東醫院。

三峽警分局副分局長黃家瑋表示，分局凌晨接獲民眾報案，在民權街、弘園街口處，有青少年聚集飆車的情況，分局獲報後立即派員前往巡視防飆。警車行經弘園街、民權街口時，在綠燈且開啟警示燈的狀況下，遭攔腰撞上。

從監視器畫面可看到，警員開巡邏車行經該路口時，中間遭陳姓少年機車攔腰撞上，撞擊力道之大造成警車偏移撞到右前方路邊攤，由於瓦斯外洩，警員立刻倒車後，撞到另一個攤位後停下，員警隨後即通報勤務中心請求支援。