國道1號轎車追撞大貨車 轎車駕駛送醫不治有酒精反應

國道1號173.3公里大雅路段今晨發生一起死亡車禍，自小客車不明原因追撞前方大貨車車斗，自小客車駕駛現場已無生命跡象，送醫搶救後仍不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

今天凌晨4時32分，28歲林姓男子駕駛一輛黑色自小客車，行經國道1號北上173.3公里處突然追撞前方一輛大貨車，自小客車整輛卡在大貨車車斗，大貨車高姓駕駛感覺被撞擊，趕緊將車輛停到路肩，下車查看才發現一台轎車卡在後方車斗，趕緊報案。