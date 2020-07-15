國道1號轎車追撞大貨車 轎車駕駛送醫不治有酒精反應
國道1號173.3公里大雅路段今晨發生一起死亡車禍，自小客車不明原因追撞前方大貨車車斗，自小客車駕駛現場已無生命跡象，送醫搶救後仍不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
今天凌晨4時32分，28歲林姓男子駕駛一輛黑色自小客車，行經國道1號北上173.3公里處突然追撞前方一輛大貨車，自小客車整輛卡在大貨車車斗，大貨車高姓駕駛感覺被撞擊，趕緊將車輛停到路肩，下車查看才發現一台轎車卡在後方車斗，趕緊報案。
自小客車因撞擊嚴重變形，並卡死在大貨車後方車斗拉不開，駕駛受困車內，消防人員獲報後趕抵現場，立即將大貨車頂舉後，再將變形車輛移出，救出受困駕駛，但駕駛救出後已無生命跡象，送往豐原醫院急救，經搶救後仍不治，且醫院抽血後發現林男體內有酒精反應，但是否酒駕及詳細車禍原因有待國道警方調查。
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