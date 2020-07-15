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影／疑大雨天色昏暗 計程車衝入台中港碼頭海中釀4死

聯合報 / 記者游振昇/即時報導

台中港工作船碼頭今天凌晨發生計程車落海意外，疑天色昏暗、大雨視線差，車輛衝落海中，其中一名乘客破窗逃出報案；警消初步救出三人上岸無呼吸心跳，失蹤的謝姓司機稍早也找到遺體，本起事件共釀4死慘劇。

41歲謝姓司機今天凌晨載4名工作船員要回碼頭上船，車上共5人，但開到台中港工作船碼頭時，疑大雨視線差，衝進海中。

車上李姓男子游上岸報警說，他和3人吃飯喝酒後要回工作船，計程車落海，他和一人破窗逃上岸。

消防隊員調大型啟重機和潛水人員下海打撈，也出動救生艇搜尋；但李報案時已經過1小時，消防和海巡署人員陸續找到3人已無呼吸心跳，稍早也找到已經身亡的謝姓司機。

台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/攝影
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/攝影
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/翻攝
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/翻攝
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/攝影
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/攝影
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/攝影
台中港工作碼頭計程車落海。記者游振昇/攝影

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