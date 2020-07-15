影／迎接史上最短暑假 侯友宜帶隊誓師啟動青春專案

國中小學今天開始放暑假，新北市長侯友宜今晚特地前往三重警分局，率領警察局與市政府公安聯合稽查小組各局處，擴大誓師啟動暑期青春專案。侯友宜指示除了警察臨檢，公安小組也要加強稽查娛樂場所，查獲違規嚴格執行斷水斷電，他且特別強調要防制飆車與噪音公害，必須重點取締妨害安寧。

今年「暑期保護青少年－青春專案」其實已自7月1日起跑，將持續辦理至8月31日止，今天因為是國中小學開始放暑假，侯友宜特別召集全市16個警察分局和公安聯合稽查小組擴大宣誓加強作為。

他表示除了例行的工作重點，包括防制青少年接觸毒品、避免受色情行業或詐騙集團利用等，近日持續高溫，戲水場所要加強防溺，KTV和網咖等場所也要嚴格監控，違規深夜容留青少年必須嚴懲斷水斷電。