下坡滑行難煞車「如滾動炸彈」

東吳大學法律系教授蕭宏宜。 記者張宏業／攝影

男子酒後讓車輛自行滑行下坡獲判無罪引發爭議，東吳大學法律系教授蕭宏宜指出判決有未盡合理之處，如果只因引擎未發動或其他原因致行進間熄火，依照判決邏輯，均無「駕駛」可言，豈非漠視危害交通安全的事實？

台東銓運汽車技師潘慶源表示，車輛在沒有發動引擎情況下，利用下坡滑行是很危險的事，主要引擎沒有運轉，煞車系統處於真空狀態，一般手排車也許還可以踩一次，煞車功能可有效發揮，但踩第二次後可能就失效，但自排車引擎沒有運轉下，煞車幾乎就沒有效果；不管手排或自排車就算拉起手煞車，在下坡路段時煞車都是有限。

蕭宏宜指出，刑法危險駕駛罪立法目的是為「維護道路交通往來的安全」，這也是為什麼在自家庭院內駕駛，並不構成犯罪的原因。

就本案而言，儘管引擎並未運轉，但車輛既已在公眾通行的道路上移動，被告又在駕駛座上，一個喝到爛醉的駕駛，坐在駕駛座上放任汽車於馬路上滑行，在受到酒精影響，控制能力變低狀態下，「與滾動的炸彈有何差異？」

蕭宏宜表示，對於「動力」交通工具的解釋，不應考慮行為時引擎是否正在運轉，只要是在大馬路上移動中的動力交通工具，因存在控制可能性，即應認定為「駕駛」，才能真正確保道路使用的安全。

另有法界人士指出，本案可能是警方採證有疏漏，才導致無罪判決，警方當初攔查時，應用手觸摸引擎蓋是熱還是冷，若是熱的代表引擎剛熄火，警方可做成紀錄，以證明劉男有發動「動力交通工具」的證據，但因檢察官舉證不足，法院只能判被告無罪。