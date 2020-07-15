聽新聞
test
0:00 / 0:00

下坡滑行難煞車「如滾動炸彈」

聯合報 / 記者張宏業尤聰光／連線報導

東吳大學法律系教授蕭宏宜。 記者張宏業／攝影
東吳大學法律系教授蕭宏宜。 記者張宏業／攝影

男子酒後讓車輛自行滑行下坡獲判無罪引發爭議，東吳大學法律系教授蕭宏宜指出判決有未盡合理之處，如果只因引擎未發動或其他原因致行進間熄火，依照判決邏輯，均無「駕駛」可言，豈非漠視危害交通安全的事實？

台東銓運汽車技師潘慶源表示，車輛在沒有發動引擎情況下，利用下坡滑行是很危險的事，主要引擎沒有運轉，煞車系統處於真空狀態，一般手排車也許還可以踩一次，煞車功能可有效發揮，但踩第二次後可能就失效，但自排車引擎沒有運轉下，煞車幾乎就沒有效果；不管手排或自排車就算拉起手煞車，在下坡路段時煞車都是有限。

蕭宏宜指出，刑法危險駕駛罪立法目的是為「維護道路交通往來的安全」，這也是為什麼在自家庭院內駕駛，並不構成犯罪的原因。

就本案而言，儘管引擎並未運轉，但車輛既已在公眾通行的道路上移動，被告又在駕駛座上，一個喝到爛醉的駕駛，坐在駕駛座上放任汽車於馬路上滑行，在受到酒精影響，控制能力變低狀態下，「與滾動的炸彈有何差異？」

蕭宏宜表示，對於「動力」交通工具的解釋，不應考慮行為時引擎是否正在運轉，只要是在大馬路上移動中的動力交通工具，因存在控制可能性，即應認定為「駕駛」，才能真正確保道路使用的安全。

另有法界人士指出，本案可能是警方採證有疏漏，才導致無罪判決，警方當初攔查時，應用手觸摸引擎蓋是熱還是冷，若是熱的代表引擎剛熄火，警方可做成紀錄，以證明劉男有發動「動力交通工具」的證據，但因檢察官舉證不足，法院只能判被告無罪。

東吳大學 酒駕

延伸閱讀

自動滑行不算駕駛 男子酒測值超標開車判無罪

台東酒駕男下坡用滑的 轎車引擎未發動法官判無罪

客運國道追撞拖車 14傷

中和高壓電塔凌晨突爆炸 民眾嚇傻：像被丟炸彈

相關新聞

追撞當下右切 捨命保住媽媽

國道三號燕巢系統北上田寮路段昨天中午發生大貨車追撞聯結車事故，大貨車駕駛座車頭凹陷全毀，黃姓司機當場慘死。資深警官發現，...

監院旁天橋男子自焚 警方釐清動機中

今天晚間約7點40分，消防局獲報一名年約30歲的男子，在中山南路及忠孝西路口的天橋上引火自焚，路人發現後報警，現在送台大...

無人經濟盛行 金門傳出多起娃娃機店遭竊事件

無人經濟盛行，金門縣轄區內夾娃娃機店如雨後春筍般林立，卻民眾在臉書「靠北金門」表示，有人在金城地區行竊娃娃機店內物品，金...

影／迎接史上最短暑假 侯友宜帶隊誓師啟動青春專案

國中小學今天開始放暑假，新北市長侯友宜今晚特地前往三重警分局，率領警察局與市政府公安聯合稽查小組各局處，擴大誓師啟動暑期...

下坡滑行難煞車「如滾動炸彈」

男子酒後讓車輛自行滑行下坡獲判無罪引發爭議，東吳大學法律系教授蕭宏宜指出判決有未盡合理之處，如果只因引擎未發動或其他原因...

北市忠孝西路天橋自焚 昏迷送醫

台北市台北車站前的忠孝西路天橋，晚上7時許傳出濃厚燒焦味，警消獲報疑似有人在天橋上自焚， 傷患約為30歲男子，送往台大醫...

台中清水汽車修配廠大火 消防人員搶救中

台中市清水區一家汽車修配廠今晚發生大火，消防人員到場搶救，火勢夾帶爆炸聲，初步查出，工廠內無人，火勢猛烈，消防人員持續搶...

台中西屯路民宅傳老婦受困 警消到場：已全數撤出

台中市西屯區西屯路二段一處5樓透天厝今天晚間7時許傳出火警，一度傳出3樓有老婦人未逃生，消防隊獲報到場後，經搜索透天厝內...

屏科大澳門籍男大生 泰武鄉武潭瀑布不慎溺斃

屏東科技大學澳門籍鄒姓學生（23歲），今天上午與同學相約至武潭溪上游瀑布玩水，過程中，疑似不諳水性不慎溺水，一旁同學見狀...

大貨車忘收抓斗勾電線 下一秒「悲劇了」！

「車斗沒收，勾到電線啦！」雲林一名糊塗駕駛開著裝有抓斗的貨車行經九芎外環道接林內台3線路口處，疑似抓斗沒收而勾到路口電線...

不滿被檢舉亂丟垃圾 男子竟持鐵棍傷人

嘉義縣大林鎮簡姓男子去年因不滿沈姓女鄰居檢舉他亂丟垃圾，與小孩持鐵棍毆傷環保局稽查員，並毀損沈女轎車，日前被依毀損、恐嚇...

男子在電影「不能沒有妳」天橋上自焚 送醫搶救中

今天晚間約7點40分，消防局獲報一名年約30歲的男子，在中山南路及忠孝東路口的天橋上引火自焚，路人發現後報警，現在送台大...

熱門新聞

國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

屁孩KTV歡唱被警搜出毒品 竟囂張把副所長打到腦震盪

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

南市警局長火速遭拔官 議會民進黨團：蘇貞昌在當皇帝？

2名副局長將退休 周幼偉這樣形容此刻心境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。